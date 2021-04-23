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  4. Kudüs'te gerginlik artıyor! ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nden açıklama

Kudüs'te gerginlik artıyor! ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nden açıklama

23.04.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, son günlerde Kudüs’te yaşanan "şiddet olaylarından" derin endişe duyduklarını belirtti.

Kudüs'te gerginlik artıyor! ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nden açıklama

ABD Büyükelçiliği son günlerde Kudüs’te yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şehirdeki şiddet olaylarından derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm sorumlu tarafların, olayların son bulması, sükunetin sağlanması ve Kudüs’te yaşayan herkesin güvenliğine saygı gösterilmesi için teşvik edici olmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

KUDÜS'TE GERGİNLİK ARTIYOR

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nda tansiyon yükseldi.

İsrail polisi, ramazanın ilk gününden itibaren Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale ediyor.

Dün akşam İsrail polisinin yine Şam Kapısı’nda toplananlara müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

Şam Kapısı’ndaki olayların ardından Filistinliler ile Yahudiler Kudüs’ün farklı bölgelerinde kavga etmişti. (AA)

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