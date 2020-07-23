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Kudüs’te İsrail güçleri 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 22:22 | Son Güncelleme

Filistin’in başkenti Kudüs’te İsrail güçleri zorla gözaltına aldıkları 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı.

Filistin’in başkenti Kudüs’teki Al-Essawiya semtinde bulunan Şehit Muhammad Obaid Mahallesi’nde sivil giyimli İsrail güçleri 12 yaşındaki Muath Al-Awiwi isimli çocuğu kaçırdı.

Çevrede bulunan bir kişinin telefon kamerası ile kaydettiği görüntülerde yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişinin küçük çocuğu zorla alıkoyduğu ve boğazını sıktığı görülüyor. Telefonla olayı kaydeden kişiye ise silah doğrultuyor.

Küçük çocuğun, neden gözaltına alındığı veya nereye götürüldüğü bilinmiyor. Görgü tanıkları, olaydan önce çok sayıda zırhlı polis aracının mahalleye geldiğini aktardı.

(İHA)

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