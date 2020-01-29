Kudüs'ün önemi nedir? Kudüs neden önemli?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail - Filistin sorununu kalıcı olarak çözeceğini iddia ettiği 'Orta Doğu barış planını' açıkladı. Planın en tartışmalı maddelerinden birisi Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler tarafından 'kutsal kent' olarak kabul dilen Kudüs'le ilgili.

Trump'ın planı, Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olmasını öngörüyor.

Gelecekte kurulabilecek bir Filistin devletinin başkentinin de Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerinde olabileceği ifade ediliyor.

Bu öneri İsrail hükümetini beklendiği gibi sevindirdi. Filistinliler ise öfkeli.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas plan için 'Başarısız olacak bir komplo... Kudüs satılık değildir. Halkımız satılık değildir' dedi.

Türkiye de 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyerek karara tepki gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Peki Kudüs niçin önemli ve neden tartışmalı bir kent?

Kudüs'ün dinler ve siyaset tarihi açısından önemini dört başlık altında inceledik:

DOĞU KUDÜS 50 YILDIR İŞGAL ALTINDA

Dünyanın en kadim kentlerinden Kudüs, bugün Orta Doğu'daki sorunların merkezinde yer alıyor.