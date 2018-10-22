Kudüs Valisi İsrail mahkemesine çıkarıldı

KUDÜS (AA) - Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Kudüs Valisi Gays, mahkeme salonuna ayakları prangalı ve elleri kelepçeli bir şekilde getirildi.

Yoğun bir basın heyeti tarafından takip edilen Gays, duruşma salonunda mahkeme öncesi yaptığı açıklamada, "Bu bir zulüm ve haksızlıktır. Bu tamamen siyasi bir gözaltıdır ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere aykırıdır. İnşallah bir gün bu zulüm bitecek ve bu kriz son bulacak." dedi.

Öte yandan mahkeme öncesi savunma heyetinden adının açıklanmasını istemeyen bir avukat, Gays'ın "suçsuz" olduğunu belirterek, İsrail'in Filistin'in Kudüs'teki sembol isimlerini hakaret amaçlı gözaltına aldığını ve Filistin'in Kudüs'teki siyasi varlığını yok etmeyi hedeflediğini söyledi.

Mahkemeye çıkarılan Gays, iddia makamınca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan gayrimenkullerin Yahudilere satılmasını engellemek üzere Kudüs'teki Filistinlileri tehdit etmekle suçlandı.