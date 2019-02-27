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Kudüs Valisinin de aralarında bulunduğu 30 Filistinli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kudüs Valisinin de aralarında bulunduğu 30 Filistinli gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistin yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın da aralarında bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Vali Gays'ın da aralarında bulunduğu 22 Filistinli İsrail güçlerince Doğu Kudüs'te gözaltına alındı.

Doğu Kudüs'teki gözaltıların 17 Şubat'ta İsrail güçlerince Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurmasıyla başlayan gerginliğin ardından gelmesi dikkati çekti.

Vali Gays, geçen yılda iki defa İsrail güçlerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Yerel kaynakların aksine İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 22 değil, aralarında Filistinli bir yetkilinin de bulunduğu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

- Batı Şeria'da 8 gözaltı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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