Kudüs Yunus Emre Enstitüsünden İslami Geometrik Şekiller sergisi

KUDÜS (AA) - Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde düzenlenen İslami Geometrik Şekiller kursu öğrencilerinin eserleri sergilendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin sanat galerisinde düzenlenen sergide yaklaşık 30 eser sergilendi.

Oxford Üniversitesinde İslami Süsleme Sanatları alanında eğitim gören Filistinli İman Hamdiyye'nin gözetiminde gerçekleştirilen 2 aylık kurstan mezun olan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu ile sanat eğitmeni İman Hamdiyye, öğrencilere katılım belgelerini takdim etti.

Hamdiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın İslami Geometrik Şekiller konusunda çok zengin bir eser olduğuna dikkati çekerek, tarih boyunca Kudüs'e hükmeden İslam devletlerinin bıraktığı bu zenginliği Filistinlilere taşımaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Düzenlenen bu kur boyunca öğrencilere temel bilgileri verdiklerini aktaran Hamdiyye, öğrencilerin ilgili olduklarını ve kısa süre içerisinde Mescid-i Aksa gibi muhteşem bir yapıdaki süslemeleri ve geometrik şekilleri eserlerine yansıtmayı başardıklarını kaydetti.

Hamdiyye, sanatın motive edici boyutuna işaret ederek, sanatın kişisel ahlak ve terbiyeye yön verdiğini, sabırlı olmayı öğrettiğini söyledi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezine kapılarını böyle bir çalışmaya açtığı için teşekkür eden Hamdiyye, kurumun kendilerine verdiği destekle İslami süsleme sanatını Filistinli sanatseverlere aktarma konusunda güçlü bir adım attıklarını sözlerine ekledi.

