Kudüslü çocuklara bayram hediyesi

İSTANBUL (AA) - Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma (Mirasımız) Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla Kudüs'te, 2 bin 850 çocuğa kıyafet, ailelere de kumanya yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla çalışmalarını yürüten derneğin, bu yıl "Kurbanım Kudüs'e" sloganıyla çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtildi.

Çocuklara bayramlık kıyafet, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Kudüslü ailelere de kumanya kolisi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her bayram Kudüs'te yüzlerce çocuğu giydiren Mirasımız Derneği, Kurban Bayramı öncesi 2 bin 850 çocuğa bayramlıklarını teslim etti. Şu ana kadar ilk kez bin 650 aileye kumanya kolisi dağıtıldı. Bayram sonuna kadar 10 bin aileye kumanya dağıtılması hedefleniyor."

Bayramlıklarına kavuşan Kudüslü çocuklar, hediyeler gönderenlere teşekkür ederek, "Biz Türkiye'yi çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Türkiye, bizim kalbimizde." mesajı verdi.

