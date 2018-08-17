Kudüs'te bıçaklı saldırı girişimi iddiası

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin birçok Filistinliyi Eski Şehir bölgesinden çıkardığını ve çevredeki bazı dükkanları kapattığını aktardı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda bulunan İsrail polislerinden ikisine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinli bir genç, açılan ateş sonucu yaralandı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri de İsrail'i, Filistinlilere karşı yargısız infazla suçluyor.

Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden olaylarda, yüzlerce Filistinli İsrail güçleri tarafından şehit edilirken, 40'ı aşkın İsrail asker ve polisi de bu olaylarda öldürüldü.

