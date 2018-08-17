Kudüs'te bıçaklı saldırı girişimi iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci ateş ederek yaraladı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda bulunan İsrail polislerinden ikisine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinli bir genç, açılan ateş sonucu yaralandı.
Açıklamada, yaralanan Filistinli gencin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İsrail basınında, söz konusu eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen gencin Ummu'l Fehm kentinden İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğu yönünde bilgiler yer aldı.
Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır), Kattanin (Pamukçular) ve El-Gavanime kapılarını kapatarak, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin birçok Filistinliyi Eski Şehir bölgesinden çıkardığını ve çevredeki bazı dükkanları kapattığını aktardı.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri de İsrail'i, Filistinlilere karşı yargısız infazla suçluyor.
Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden olaylarda, yüzlerce Filistinli İsrail güçleri tarafından şehit edilirken, 40'ı aşkın İsrail asker ve polisi de bu olaylarda öldürüldü.
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