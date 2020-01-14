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  4. Haham 50 kişiyi 'köleleştirdiği' suçlamasıyla tutuklandı

Haham 50 kişiyi 'köleleştirdiği' suçlamasıyla tutuklandı

14.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

İsrail basınına göre polis, hahamın işlemiş olabileceği cinsel suçlarla ilgili olarak da bir soruşturma yürütüyor. Polis yetkilileri kadınların çeşitli yöntemlerle cezalandırıldığını ve paralarının çalındığını söyledi. 60'lı yaşlarda bulunan şüpheli ise yanlış bir şey yapmadığını savunuyor.

Haham 50 kişiyi 'köleleştirdiği' suçlamasıyla tutuklandı

Kudüs'te bir haham, 50'ye yakın kadın ve çocuğu "kölelik koşullarında tutup çalıştırdığı" şüphesiyle tutuklandı. 60'lı yaşlardaki şüpheli ise yanlış bir şey yapmadığını savunuyor.

Tutuklama kararı kentte bir binaya düzenlenen baskının ardından alındı.

İsrail polisi, hahamın kült benzeri kapalı bir topluluğu yönettiğini açıkladı.

Basına göre polis, hahamın işlemiş olabileceği cinsel suçlarla ilgili olarak da bir soruşturma yürütüyor.

Polis iki aydır süren soruşturmanın, hahamın ciddi suçlar işlediğine dair şikayetler üzerine başlatıldığını açıkladı.

Hahamın kadınları ellerini ateşe koymaya zorladığı iddia ediliyor.

Mağdurların, ailelerinden kopuk bir şekilde tutulduğuna inanılıyor.

Polis yetkilileri kadınların çeşitli yöntemlerle cezalandırıldığını ve paralarının çalındığını söyledi.

'SEKİZ KADIN İŞBİRLİKÇİSİ DE TUTUKLANDI'

Hahamın yanı sıra sekiz kadın işbirlikçisi de tutuklandı.

Yetkililer, binada bulunan çocukların en büyüğünün beş yaşında olduğunu belirtti.

Olay yerine dair videolarda, içerdekilerin ranzalarda tıklım tıklım kaldığı, binanın bir köşesinde de bir yığın nakit bulunduğu görülüyor.

Aynı haham 2015'te de tutuklanmış, binada tutulan kadınların lehine ifade vermeleri üzerine serbest bırakılmıştı.

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