Kudüs’te Çatışmalar Sürüyor

İsrail polisi, olayları sakinleştirmek için Yahudi grupların Kudüs Günü’nde El Aksa'nın da içinde bulunduğu ve Yahudi tapınaklarına ev sahipliği yapan kutsal bölgeyi ziyaret etmelerini yasakladı.

İslam’ın üçüncü kutsal mekanı olarak kabul edilen El Aksa, Ramazan ayı boyunca Kudüs’te şiddetin odak noktası oldu. Şiddeti giderek artan çatışmalar uluslararası kamuoyunun endişelerini de arttırdı.

Filistin Kızılay Derneği, yaşanan şiddet olayları sırasında en az 350 Filistinli’nin yaralandığını, 228’inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ağır yaralı bazı Filistinliler’in hayati tehlikesi sürerken, 21 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

İsrail, 1967 Arap- İsrail Savaşı’nda Kudüs kentinin bir kısmını ele geçirmesinin yıldönümünü kutlarken, İsrail polisi Kudüs’teki El Aksa Camii önünde çıkan çatışmalarda taş atan Filistinli protestoculara karşı ses bombası ve plastik mermi kullandı.

Ancak ellerinde İsrail bayraklarıyla binlerce Yahudi genç Eski Şehir’in Şam Kapısı’ndan geçerek, Müslüman mahallesi üzerinden geleneksel Kudüs Günü yürüyüşü yapmak istedi.

Görgü tanıkları El Aksa'da sabahın erken saatlerinde polisin taş atan yüzlerce Filistinli’ye göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle karşılık verdiğini söyledi.

Kutsal kabul edilen bölgedeki şiddet birkaç saat içinde azaldı. Görgü tanıkları İsrail polisinin geri çekildiğini ve çatışmalara katılma olasılığı daha az olan 40 yaş üzerindeki Filistinliler’in bölgeye girmesine izin vermeye başladığını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, İsrail’in Kudüs’te "herkes için ibadet özgürlüğünü ve hoşgörüyü" korurken, kanun ve düzeni de korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sözcülerinden Nabil Abu Rudeinah, İsrail polisini "İsrail işgal güçleri" olarak tanımladı ve El Aksa'ya acımasız baskın yapmakla suçladı.

İsrail, uluslararası kabul görmeyen bir adımla ilhak ettiği doğu kısmı dahil olmak üzere tüm Kudüs’ü başkenti olarak görüyor. Filistinliler Doğu Kudüs’ün, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki devletlerinin başkenti olmasını istiyor.