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Kudüs’te Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

Filistinli tutuklu yakınlarının temsilcisi Munir Ebu Eşref: "İsrail hapishanelerindeki esirlerimiz büyük sıkıntılar çekiyor" "Bu esirler toprakları için işgale karşı savaşımın askerleridir. Cenevre sözleşmesine göre işgale karşı direnme hakları var"

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen onlarca kişi, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallere tepki gösterdi.

Tutuklu ailelerinin de yer aldığı gösteriye katılanlar İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’daki tutuklu yakınlarının temsilcisi Munir Ebu Eşref AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki esirlerimiz büyük sıkıntılar çekiyor. İsrail makamları ayrıca koğuşlara sinyal kesici çeşitli gereçler yerleştirmiş, bunlar tutukluların sağlığına zarar verebilir." dedi.

İsrail’in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine tepki gösterdiklerini ve seslerini dünyaya duyurmak istediklerini belirten Ebu Eşref, “Bu esirler toprakları için işgale karşı savaşımın askerleridir. Cenevre sözleşmesine göre işgale karşı direnme hakları var." ifadelerini kullandı.

Ebu Eşref, İsrail’in güneyindeki Necef (Negev) çölünde bulunan hapishanede tutukluların üzerinde yatacakları yataklarının dahi olmadığına dikkati çekerek, İsrail makamlarının ayrıca tutukluların aileleriyle telefon görüşmesi yapmalarını da engellediğini vurguladı.

Tutukluların yanında durmaya devam edeceklerini belirten Ebu Eşref, "Esirlerimiz ya onurlu bir hayat ya da şehadet diyorlar." diye konuştu.

Ebu Eşref, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ni de eleştirerek, "Kızlıhaç’a ve uluslararası kuruluşlara soruyoruz, bizim için ne yaptınız?" dedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Uluslararası Kızılhaç Komitesi

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