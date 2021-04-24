Kudüs’te Tansiyon Düşmüyor

Gazze Şeridi’ndeki Filistin tarafındanCumartesi sabahının ilk saatlerinde İsrail’e 30’dan fazla roket fırlatıldı. İsrail ordusu, Hamas kontrolündeki hedeflere yönelik saldırılarla karşılık verdi. Karşılıklı saldırılar, aylardır süren gerginliğin Kudüs’te şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından gerçekleşti.

Doğu Kudüs’te yüzlerce Filistinli ile İsrail polisi arasında çatışma çıktı. En az 4 polis ve 6 protestocu yaralandı. Kentteki çatışmalar Ramazan ayına girilen 13 Nisan’dan bu yana her akşam yaşanıyor ve bir süre daha duracak gibi de görünmüyor.

Bölgedeki Birleşmiş Milletler özel elçisi Tor Wennesland, yaşanan şiddet olaylarını kınadı ve Birleşmiş Milletler’in sükuneti sağlamak için tüm taraflarla beraber çalışacağını söyledi.

Wennesland, “Kudüs genelindeki kışkırtıcı eylemler sona ermelidir. İsrail halkına ayrım gözetilmeksizin roket fırlatılması uluslararası hukuku ihlal ediyor ve derhal durması gerekiyor” dedi ve “Tüm taraflara özellikle Ramazan ayı boyunca azami ölçüde itidalli davranması ve daha fazla tırmandırmadan şiddetten kaçınılması çağrımı yineliyorum” diye ekledi.