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Kudüs’te Tansiyon Düşmüyor

24.04.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Kudüs’te Ramazan ayının başından beri her Cumartesi gerginlik hakim. Son olarak yüzlerce Filistinli’yle İsrail polisi arasında çatışma çıktı. En az 4 polis ve 6 protestocu yaralandı

Kudüs’te Tansiyon Düşmüyor

Gazze Şeridi’ndeki Filistin tarafındanCumartesi sabahının ilk saatlerinde İsrail’e 30’dan fazla roket fırlatıldı. İsrail ordusu, Hamas kontrolündeki hedeflere yönelik saldırılarla karşılık verdi. Karşılıklı saldırılar, aylardır süren gerginliğin Kudüs’te şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından gerçekleşti.

Doğu Kudüs’te yüzlerce Filistinli ile İsrail polisi arasında çatışma çıktı. En az 4 polis ve 6 protestocu yaralandı. Kentteki çatışmalar Ramazan ayına girilen 13 Nisan’dan bu yana her akşam yaşanıyor ve bir süre daha duracak gibi de görünmüyor.

Bölgedeki Birleşmiş Milletler özel elçisi Tor Wennesland, yaşanan şiddet olaylarını kınadı ve Birleşmiş Milletler’in sükuneti sağlamak için tüm taraflarla beraber çalışacağını söyledi.

Wennesland, “Kudüs genelindeki kışkırtıcı eylemler sona ermelidir. İsrail halkına ayrım gözetilmeksizin roket fırlatılması uluslararası hukuku ihlal ediyor ve derhal durması gerekiyor” dedi ve “Tüm taraflara özellikle Ramazan ayı boyunca azami ölçüde itidalli davranması ve daha fazla tırmandırmadan şiddetten kaçınılması çağrımı yineliyorum” diye ekledi.

ABD de sükunet çağrısında bulunurken, kendisini Müslümanlar’ın kutsal yerlerinin koruyucusu olarak gören komşu Ürdün de İsrail'in eylemlerini kınadı.

Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslüman için kutsal olan Kudüs, uzun zamandır devam eden İsrail- Filistin gerginliğinin patlama noktası oldu.

İsrail ordusu, gece boyunca İsrail’e 36 roket atıldığını söyledi. 6 roketin etkisiz hale getirildiği, diğerlerinin çoğununsa boş arazilere düştüğü açıklandı. Kimsenin yaralanmadığı saldırılar ciddi bir zarara neden olmadı ancak roket atışları tüm gece boyunca İsrail'in güneyinde sirenlerin çalmasına neden oldu.

İsrail ordusu saldırılara, savaş uçakları ve helikopterlerle, Gazze’deki aralarında bir yeraltı tesisi ve roketatarların bulunduğu Hamas tesislerini hedef alarak karşılık verdi. Hamas roket saldırılarının sorumluluğunu üstlenmedi ancak İsrail bölgede yaşananlardan Hamas’ı sorumlu tutuyor.

İsrail ordusu Cumartesi sabahının ilk saatlerinde İsrail’in güneyinde açık hava toplantılarına sınırlama getirdi ancak birkaç saat sonra söz konusu kısıtlamalar kaldırıldı ve halkın normal yaşamlarına dönmesine izin verildi.Hamas ve İsrail arasındaki düşmanlık ve çatışmalar, Hamas’ın 2007’de Gazze’nin kontrolü ele geçirmesinden bu yana sürüyor.

Tansiyonun yükselmesi her iki tarafın çıkarına olmasa da, Hamas kendini Kudüs’ün koruyucusu olarak görüyor ve yaklaşan Filistin parlamento seçimleri öncesinde başka grupların roket saldırıları gerçekleştirmesi ya da en azından teşvik etmek için kendini yükümlü hissediyor olabilir. Öte yandan Hamas’ın silahlı kanadı, İsrail’i, sabrını sınamaması konusunda uyardı.

Gazze’de yüzlerce kişi, Corona virüsü salgının yayılmasını önlemek için ugulanan sokağa çıkma yasağına meydan okuyarak, diğer Filistinliler’le dayanışma içinde sokaklara döküldü.

Filistinliler, Kudüs'ün gelecekteki devletlerinin başkenti olmasını istiyor. Bu, barış görüşmelerini çıkmaza sürükleyen konuların başında geldi ve süreci durma noktasına taşıdı.

Ramazan’da çatışmalar arttı

Müslümanlar için kutsal ay olan Ramazan’a girildiği iki haftadan bu yana Filistinliler’le İsrail polisi arasında her gece çatışma yaşanıyor.

Tansiyon, polisin, Müslümanlar’ın geleneksel olarak iftardan sonra toplandıkları Eski Şehir’deki Şam Kapısı’na barikat kurmasıyla yükseldi.

Çatışmalar, Perşembe akşamı yüzlerce Filistinli’nin polise taş ve şişe fırlatmasıyla tırmandı. Polis, grubu dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Çatışmalarda onlarca Filistinli yaralandı.

“Lahava’’ olarak bilinen aşırı sağcı Yahudi grup, “Araplar Dışarı Çıkın’’ sloganlarıyla Şam Kapısı’na yürüdü. Irkçı haham Meir Kahane’nin bir öğrencisi tarafından yönetilen grup, geçen ay İsrail Parlamentosu’na seçilen aşırı sağcı partiyle de ittifak halinde.

Filistinliler’in dindar Yahudiler’e rastgele tokat attığını gösteren videonun TikTok’ta paylaşılmasının ardından bölgede gerginlik tırmandı. Karşılık olarak Yahudiler’in Araplar’a saldırdığı videoların paylaşılmasıyla tansiyon iyice yükseldi.

Polis, grubu Şam Kapısı’nın birkaç yüz metre ilerisinde tutarken, aşırı sağcı grubun, çoğunluğu Yahudi olan Batı Kudüs’e doğru ilerlemesini sağlamak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Polis 44 kişinin tutuklandığını ve 20 polis memurunun da yaralandığını açıkladı.

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