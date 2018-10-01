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Kudüs'te "UNRWA" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:10 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen eylemde UNRWA'nın çalışmalarını sürdürmesinin gerekliliği vurgulandı

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerini sürdürmesi talebiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te gösteri düzenlendi.

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki UNRWA ofisi önünde bir araya gelen Filistinliler, ajansın Filistin Operasyonları Müdürlüğü'ne BM'nin Filistin davasına karşı sorumluluğu ve bu konudaki tarihi rolünü vurguladıkları bir mektup iletti.

Mektupta, BM Genel Kurulu'nun 1949 yılında kabul ettiği, "mülteciler meselesine adil bir çözüm bulana kadar UNRWA'nın tüm alanlarda hizmetlerini sunmasının gerekliliğini" öngören 302 sayılı karar hatırlatıldı.

Bu sebeple UNRWA'nın hizmetlerinde kısıtlamaya gitme politikasının reddedildiği ve bağışçı ülkelere yardımlarını artırma çağrısı yapılan mektupta, "Filistin davasının siyasi ve insani boyutlarına tanıklık eden" kurumun korunmasının önemi vurgulandı.

UNRWA'ya yardımları durdurma kararının sorumluluğunun ABD yönetimine ait olduğu belirtilen mektupta ayrıca bu adımın siyasi ve insani yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mektupta, "UNRWA üzerinden Filistin mülteciler meselesinin tasfiyesine" engel olma amacıyla sahada gerginliğin tırmanmasının, bu yansımalardan biri olabileceği kaydedildi.

Eyleme Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de katıldı.

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA, ABD'nin önce yardımları askıya alma, ardından tamamen kesme kararı nedeniyle mali kriz yaşıyor.

Geçen yıl UNRWA'ya 365 milyon dolarlık destekte bulunan ABD yönetimi, ajansa yönelik mali yardımlarını ağustos sonunda tamamen durdurma kararı almıştı.

UNRWA, BM Genel Kurulu'nca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs UNRWA

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