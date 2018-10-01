KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerini sürdürmesi talebiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te gösteri düzenlendi.

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki UNRWA ofisi önünde bir araya gelen Filistinliler, ajansın Filistin Operasyonları Müdürlüğü'ne BM'nin Filistin davasına karşı sorumluluğu ve bu konudaki tarihi rolünü vurguladıkları bir mektup iletti.

Mektupta, BM Genel Kurulu'nun 1949 yılında kabul ettiği, "mülteciler meselesine adil bir çözüm bulana kadar UNRWA'nın tüm alanlarda hizmetlerini sunmasının gerekliliğini" öngören 302 sayılı karar hatırlatıldı.

Bu sebeple UNRWA'nın hizmetlerinde kısıtlamaya gitme politikasının reddedildiği ve bağışçı ülkelere yardımlarını artırma çağrısı yapılan mektupta, "Filistin davasının siyasi ve insani boyutlarına tanıklık eden" kurumun korunmasının önemi vurgulandı.

UNRWA'ya yardımları durdurma kararının sorumluluğunun ABD yönetimine ait olduğu belirtilen mektupta ayrıca bu adımın siyasi ve insani yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.