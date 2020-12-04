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Kudüs’te Yahudi yerleşimciden kiliseyi yakma girişimi

04.12.2020 18:29 | Son Güncelleme:
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İsrail işgali altındaki Kudüs’teki Gethsemane Kilisesi’ni ateşe vermek isteyen Yahudi yerleşimci yakalandı.İsrail işgali altında bulunan Kudüs’te 49 yaşındaki bir Yahudi yerleşimci, Gethsemane Kilisesi’ni ateşe vermek istedi.

İsrail işgali altındaki Kudüs’teki Gethsemane Kilisesi’ni ateşe vermek isteyen Yahudi yerleşimci yakalandı.

İsrail işgali altında bulunan Kudüs’te 49 yaşındaki bir Yahudi yerleşimci, Gethsemane Kilisesi’ni ateşe vermek istedi. Yahudi yerleşimcinin yanıcı madde dökerek kilisenin oturaklarını ateşe verdi. Bu sırada etrafta bulunanlar olaya müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Olayın ardından bölgeye gelen İsrail polisi, Yahudi yerleşimciyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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