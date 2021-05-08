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Kudüs’te Yaralanan Filistinliler’in Sayısı 200’ü Geçti

08.05.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi ve Filistinliler arasında Mescidi Aksa ve diğer bölgelerde çıkan çatışmaların sonucunda yaralananların sayısı artıyor. Ramazan ayının başından bu yana, Müslümanlar’ın bir araya geldiği noktalarda devreye sokulan kısıtlamalar Filistinliler tarafından protesto ediliyordu

Kudüs’te Yaralanan Filistinliler’in Sayısı 200’ü Geçti

İsrail polisi ve Filistinliler arasında Mescidi Aksa ve diğer bölgelerde çıkan çatışmaların sonucunda yaralanan Filistinlilerin sayısı 200’ü geçti.

Ramazan ayının başından bu yana, Müslümanlar’ın bir araya geldiği noktalarda devreye sokulan kısıtlamalar Filistinliler tarafından protesto ediliyordu. Ancak son günlerde İsrail’in Doğu Kudüs’teki Filistinliler’i daha önce de birçok kez olduğu gibi evlerinden tahliye etmeyle tehdit etmesinin ardından protestolar arttı.

Diğer taraftan, binlerce Müslüman’ın Mescidi Aksa çevresinde teravih namazı için toplandığı sırada çok sayıda İsrail polisinin bölgeye sevk edilmesinin ardından yaşanan çatışmaların tam olarak neden başladığı henüz bilinmiyor.

İsrail polisinin protestoculara karşı plastik mermi kullandığı müdahale sonucunda yaralananlar arasında 80’den fazlasının tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldıkları belirtiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, plastik mermi isabet eden üç kişinin gözünden yaralandığı, ikisinin başlarına ciddi darbe aldığı ve bir kişinin de çenesinin kırıldığı kaydedildi.

İsrail emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre de, Filistinliler’in taş ve diğer objeleri fırlatması sonucunda 17 polis memuru yaralandı ve 10’a yakın polis hastaneye kaldırıldı. Dün İsrail emniyet biriminden yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerimize yönelik tüm şiddet eylemleri, isyan ve saldırılara karşı ağır bir şekilde karşılık vereceğiz” denildi.

Hem Yahudiler hem de Müslümanlar için kutsal sayılan Mescidi Aksa’da Ramazan ayının son Cuma gününde yaklaşık 70 bin Müslüman bir araya geldi.

Avrupa ve ABD’den, tırmanan şiddet olaylarının yanı sıra tahliye tehditlerine karşı da tepki geldi.

İsrail ile ilişkileri uzun yıllar önce normalleştirilen Mısır ile Ürdün İsrail’in eylemlerini kınadı. İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik son dönemlerde anlaşma imzalayan dört Arap ülkesinden biri olan Bahreyn’den de İsrail’e kınama mesajı geldi.

“Kudüs’te yaşanan bir intifadadır ve durdurulamaz”

Ramazan Bayramı’nda da toplu ibadetin devam ettiği bölgelerde çatışma çıkabileceği endişesi devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Yakov Şabtay olası protestolarla ilgili olarak, “Gösteri düzenleme hakkına saygı duyulacak ancak herhangi bir taşkınlık karşısında sıfır tolerans gösterilecek ve gerekli şekilde güçle karşılık verilecek” dedi. Şabtay, “Herkesi sorumlu ve kontrollu bir şekilde hareket etmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.

İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhak ettiği günün anısında kutladığı Kudüs Günü’nün de yarın olması, taraflar arasında şiddet olayları yaşanacağı kaygısını da arttırıyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs’ü, uzun yıllardır kurma çabasında oldukları Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarından bir süre önce İsrail Dışişleri Bakanlığı Filistinliler’in tehdit olarak nitelendirdiği tahliye uyarılarının taraflar arasında süren “emlak uzlaşmazlığı” olduğunu iddia etmişti. Gazze Şeridi’nde yönetimi elinde tutan Hamas yetkilileri ise Filistinliler’e “yeni intifada” çağrısı yaptı.

Hamas’la bağlantılı gruplardan birinin liderliğini yürüten İsmail Haniyeh, Hamas’ın kontrolundaki bir televizyon kanalına verdiği röportajda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu “Ateşle oynama” sözleriyle uyardı. Haniyeh ayrıca, “Ne siz ne ordunuz ne de polis bu savaşı kazanabilir. Kudüs’te olan bir intifadadır ve durdurulamaz” ifadelerini kullandı.

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