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Kudüs'te Yeni Çatışmalar

09.05.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kudüs’te Mescidi Aksa yakınlarında Cuma akşamı Filistinli protestocularla İsrail polisi arasında başlayan çatışmalar, bir sonraki akşam da devam etti. Çatışmalar Kadir Gecesi nedeniyle onbinlerce Müslüman’ın Mescidi Aksa’da namaz için toplandığı sırada yaşandı

Kudüs'te Yeni Çatışmalar

Kudüs’te Mescidi Aksa yakınlarında Cuma akşamı Filistinli protestocularla İsrail polisi arasında başlayan çatışmalar, bir sonraki akşam da devam etti. Çatışmalar Kadir Gecesi nedeniyle onbinlerce Müslüman’ın Mescidi Aksa’da namaz için toplandığı sırada yaşandı.

Atlı polisler, eski kent girişinde kendilerine taşlarla karşılık veren, ateş yakan ve barikatları yıkan genç protestoculara müdahale etti, zaman zaman da ses bombaları ve basınçlı su kullanıldı.

Olaylarda 50’yi aşkın protestocu yaralanırken, İsrail emniyeti de bir polisin yaralandığını açıkladı.

Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler’in, Yahudi yerleşimcilerin hak iddiaları üzerine evlerinden tahliye edilebileceği haberleri yüzünden Ramazan boyunca bölgede gerginlik devam ediyordu.

Yüzlerce gösterici ayrıca Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında toplandı. İsrail ordusu, göstericilerin askerlere yaktıkları otomobil lastikleriyle fişek attığını bildirdi.

İsrail Kudüs’te, Gazze’de ve işgal altındaki Batı Şeria’da yeni gerginlikler yaşanabileceği kaygısıyla güvenlik önlemlerini arttırdı.

Bir Filistinli yetkili, Mısır’ın tarafları yatıştırmak için arabuluculuk yaptığını açıkladı. Dün gece yaşanan şiddet olayları, Cuma gecesine göre daha azdı. Cuma gecesi yaşanan olaylarda polis Mescidi Aksa dışında kendilerine taş atan göstericilere karşı plastik mermi kullandı. Olaylarda en az 205 Filistinli ve 18 İsrail polisi yaralandı.

Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinde de evlerinden tahliye edilmesi tehlikesi yaşayan Filistinlilerle polis arasında neredeyse her akşam çatışma yaşanıyor. Polis dün gece de göstericilerin kendilerine taş attığını bildirdi.

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