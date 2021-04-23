Kudüs’teki Çatışmalarda 50 Kişi Tutuklandı

Filistinliler, polisin, her Ramazan akşamı toplandıkları Eski Şehir’in kuzeyinde ve bazı Filistin mahallelerine komşu tarihi Şam Kapısı'nın çevresinde toplanmalarını engellemeye çalıştığını söylüyor.

Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayının başlamasından bu yana her gece Filistinliler ve İsrailliler arasında çatışmalar ve diğer şiddet olayları yaşanıyor.

Polis, bölgeye kötü kokulu su püskürten zırhlı araçlar konuşlandırdı. Filistinliler Kudüs'ün tarihi Şam Kapısı çevresinde toplanırken, sağcı İsrailliler birkaç yüz metre ötede toplandı.

Perşembe gecesi geç saatlerden Cuma sabahının erken saatlerine kadar, polis ekipleri iki karşıt protestocu grubu ayırmak için mücadele verdi.Filistinli gençler maytap fırlatıp, çöp kutularını ateşe verirken, aşırı milliyetçi İsrailliler de Arap karşıtı sloganlar attı.

Bu arada, Filistinli gençlerin şehirdeki aşırı Ortodoks Yahudiler’e tokat attığını veya başka şekillerde saldırdığını gösteren videoların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kent, İsrailliler’in protestolarına ve aşırı sağcı politikacıların polisin daha sert müdahale etmesi çağrılarına neden oldu.

Şiddet olayları, Cuma günü öğle vaktine doğru nispeten sakinleşmeye başladı ve ibadet etmek üzere Eski Şehir'e gelen yaklaşık 60 bin Müslüman El Aksa Camii'nde öğle namazı kılabilmek için polise başvurdu.

İlerleyen saatlerde yeni çatışmaların yaşanması beklense de, olaylar bir süre için de olsa yatıştı.

Perşembe gecesi yüzlerce aşırı milliyetçi İsrailli, Kudüs'ün merkezinden polisin önlem olarak barikat kurduğu Şam Kapısı'na doğru yürüdü.

Göstericlerin bir çoğu "Araplara Ölüm" sloganları attı ve bazıları da "Teröristlere ölüm" yazan pankartlar taşıdı.

Katılımcılardan 40 yaşındaki David, Kudüs'ten uzakta yaşadığını söyledi ve "buraya kendi halkımı desteklemek için geldim. Yahudiyim ve vatanseverim ve ülkemle gurur duyuyorum" diye ekledi.