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  4. Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı

Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

İsrail polisi, kentte yaşayan Filistinlilerin astığı düşünülen bayrağı indirdi

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinin surlarına, Filistin bayrağı asıldı.

Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, Eski Şehir'in kapılarından El-Amud (Şam Kapısı) ile Sahire arasında yer alan surlara, büyük boyutlu bir Filistin bayrağının asıldığı görüldü.

Eski Şehir'in surlarına asılan bayrağın üzerinde, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarının yanı sıra, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in sembolü yer aldı.

Kentte yaşayan Filistinliler tarafından asıldığı düşünülen bayrak, daha sonra surların üzerine çıkan İsrail polisince indirildi.

Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı asmayı yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen, İsrail polisi buna izin vermiyor.

Filistinliler ise bu engeli aşmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Filistin israil

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