Kudüs'teki gayrimenkullerin Yahudilerin eline geçmesinin engellenmesi

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), "Kudüs'teki gayrimenkullerin, Filistinli sahiplerinden Yahudilerin eline geçmesi" konusunda uyarıda bulundu.

Partinin Filistin Dosyası Sorumlusu Münir Reşid, yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin Kudüs halkına dayattığı yoksulluk ve ekonomik baskılardan faydalanan yerel ve uluslararası simsar şebekelerine işaret ederek, Kudüs şehri sakinlerine, bu şebekelerin girişimleri karşısında uyanık ve dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

"Kudüs'teki herhangi bir gayrimenkulün, işgal güçlerinin eline geçmesi engellenmeli." ifadesini kullanan Reşid, Filistinli alimlerin 1935 yılında çıkardığı ve bunu takip eden fetvalara binaen Kudüs'teki gayrimenkullerin sızdırılmasının haram olduğunu hatırlattı.

Reşid, açıklamada ayrıca Kudüslülerin, işgal güçlerinin projelerinin engellenmesi, şehirlerini savunmaları ve Mescid-i Aksa'nın müdafaasında ön saflardaki rollerinden övgüyle söz ederek, İslam ümmetinin bu direnişe destek olması gerektiğini vurguladı.

Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve gayrimenkulleri 1950'de çıkardığı "gaiplerin mülkleri yasası" veya satın alma gibi çeşitli yollarla ele geçiriyor. Kudüs'te Filistinlilere ait ev, arazi ve gayrimenkulleri ele geçirerek, bu bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi hedefleniyor.

