HABER

"Kudüs'ü korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 00:12 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: - "Kudüs'ü ve Filistin halkının vazgeçilmezlerini korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli"

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Kudüs'ü korumanın ABD ile ilişkilerden daha önemli olduğunu belirtti.

Ramallah'ta basın açıklaması yapan Ebu Rudeyne, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapatma kararının Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını koruma ve uluslararası kararlara bağlı olma konularındaki tutumlarını değiştirmeyeceğini söyledi.

Ebu Rudeyne, "Kudüs'ü ve Filistin halkının vazgeçilmezlerini korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli." dedi.

- "Siyasi şantaj"

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi ise yayımladığı yazılı açıklamada, ABD'nin bu kararını kabul edilemez ve "siyasi bir şantaj" olarak değerlendirdi.

Açıklamada Aşravi, "ABD'nin yönetiminden sorumlu kişilerin açıkça yaptığı gayri ahlaki şantaj acımasız İsrail askeri işgalinin kurbanı olan Filistin halkını cezalandırmayı hedef aldiğini" belirtti.

Filistin halkının teslim olmayacağını görme zamanının geldiğini belirten Aşravi, ABD'nin şantajların, toplu cezaların Filistin halkını ve yöneticilerini, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen diktelere ve yanlı kararlara boyun eğdiremeyeceğini vurguladı.

Uluslararası topluma Aşravi, uluslararası hukuku koruma konusundaki sorumluluğunu üstlenmesi çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bugün yazılı bir açıklama yaparak FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!
İzmir'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünü için resepsiyonİzmir'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünü için resepsiyon
Hakkari'de terör operasyonuHakkari'de terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin FKÖ Kudüs Nebil Ebu Rudeyne

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'ye yazdı: İdlib köprüden önce son çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'ye yazdı: İdlib köprüden önce son çıkış

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.