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"Kudüs'ün ihlallerden korunması gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: -"Kudüs'ün ihlallerden korunması gerekiyor. Filistin halkının barış ve istikrarını içeren tüm meşru haklarının elde edilmesi için çaba sarf edilmesi lazım"

BAĞDAT (AA) - Resmi ziyaret için Irak'ta bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, "Kudüs'ün ihlallerden korunması gerekiyor." dedi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

İki lider, törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Salih, "Kudüs'ün ihlallerden korunması gerekiyor. Filistin halkının barış ve istikrarını içeren tüm meşru haklarının elde edilmesi için çaba sarf edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Irak, uluslararası arenada Filistin'i savunan öncü ülkelerden biri olma özelliğini sürdürüyor." diyen Salih, iki ülke arasındaki köklü tarihi bağlara dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise terör örgütü DEAŞ'a karşı elde ettiği zaferden dolayı Irak Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti. Abbas ayrıca Filistin halkının terörle mücadele konusunda Irak halkının yanında olduğunu ifade etti.

Resmi ziyaret kapsamında dün Bağdat'a gelen Abbas, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi ile görüşmüştü.

Abbas, dün Bağdat'a gelmeden önce Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" başlıklı bir konferansta Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Berhem Salih Filistin ırak Mahmut Abbas

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