İSTANBUL (AA) - Kutsal şehir Kudüs’teki özel bir günün 24 saatini işleyen “Kudüs’ün Işıkları” belgeseli, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Atlas Sineması’nda gerçekleşen gösterim öncesi açıklamada bulunan yönetmen M. Abdülgafur Şahin, sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kısa metrajlı filme ilişkin, "Bir sene önce arkadaşlarımla Kudüs-i Şerif’i ziyaret ettik. Bizi o kadar etkiledi ki. Filmde Ali Kleybo'nun dediği gibi 'Kudüs’e gelen hacı olmaz ancak Kudüslü olur.' Bizde de öyle bir etki bıraktı ve hiç oradan ayrılmak istemedik. Hiç oranın yabancısı gibi hissetmedik. Böyle çok enteresan bir his uyandırdı." ifadelerini kullandı. Genç yönetmen, filmi yapmaya henüz Kudüs'teyken karar verdiğini aktararak, şunları kaydetti: "Genelde insanlara, 'Ben şunu yapacağım.' ya da 'Şununla ilgili bir film yapacağım.' demekten çekinirim. Ama o gün oradaki arkadaşlarıma dedim ki, biz seneye burada film çekeceğiz. Döndükten hemen sonra hazırlıklara başladık. Bugün yani bir sonraki ramazanın hemen öncesinde burada sizinle beraber ilk defa filmi seyretmiş olduk. Geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim." Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Hollanda 'Kral Günü' Marmaris'te kutlandı "Seçilmiş birini darbelerle indirmek, o ülkelere yapılacak en büyük zarar"

- "Kudüs bizim. Biz oraya gittikçe bizim olmaya devam edecek" Şahin, Kudüs-i Şerif’te ramazan ayının bir yandan çok renkli ve çok ciddi bir coşkusu olduğunun altını çizerken diğer taraftan güvenlik sorununa ve yaşanan baskılara dikkati çekti. Filmin yapımından önce resmi izin almak istediklerine işaret eden Şahin, “Yazılı olarak bize hiçbir belge vermek istemediler. Biz de bundan dolayı ekibi ve ekipmanı daralttık. Gerçekten inanın, her adımımızda takip edildiğimizi hissederek filmi yaptık. Ufak tefek şeyler de yaşadık ama Elhamdülillah filmi çektik. Doğal olarak siz de bizim yaşadığımız o baskıyı belki hissettiniz.” değerlendirmesinde bulundu. Abdülgafur Şahin, Kudüs'ün önemine değinerek, şöyle devam etti: "Tüm bunlara rağmen Kudüs-i Şerif bizim, basından, medyadan sürekli gördüğümüz gibi ziyaret edilmeye çekinilecek, korkulacak bir yer değil. Çünkü Kudüs bizim. Biz oraya gittikçe bizim olmaya devam edecek. Bu konuda temelde hissettiklerim bu şekilde.” - Film, çok kültürlü şehrin tezat durumlarını yansıtıyor