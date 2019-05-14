Kudüs'ün ramazan fotoğrafları eksik kaldı

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı

O günden bu yana Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

KUDÜS (AA) - SARA ED-DUCANİ - İsrail makamlarının Ocak ayından bu yana gözaltında tuttuğu Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Filistinli Mustafa Kharouf (32) halen sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyayken, Kudüs'ün ramazan fotoğrafları da eksik kaldı.

Gözaltına alındıktan sonra ayrı kaldığı 1,5 yaşındaki kızı Asya'nın her gün babasını görmek istediğini belirten Temam, "Asya her kapı çaldığında 'babam geldi' diyerek kapıya koşuyor." dedi.

AA muhabirine konuşan Kharouf'un eşi Temam, her yıl ramazan ayının ilk gecesini Kudüs'te yakın çevresiyle kutlayarak geçirdiklerini belirterek, eşinin sosyal medyada çok paylaşılan Kudüs'te ramazan coşkusu fotoğraflarını çeken özel bir fotoğrafçı olduğunu ancak bu yıl onun olmaması nedeniyle ramazan fotoğraflarının eksik kaldığını ayrıca ailesinin ramazan sevincinin de yok olduğunu söyledi.

Kudüs'te aktif bir fotoğrafçı olan Kharouf, şehri bütün yönleriyle fotoğraflarına yansıtıyordu. Kudüs halkının insani hikayelerinden fotoğraflar yayımladığı "Kudüs'ün Yüzü" adlı sosyal medya sayfası, Filistin içinde ve dışında birçok kişi tarafından takip ediliyordu.

Temam, "Çocuğumu hapishaneye babasını ziyarete götürdükten sonra gördüğü manzaralardan psikolojik olarak fazla etkilenmemesi için ziyaret sonrası onu mutlaka parka götürüyorum." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Kharouf'un arkadaşları ise onun kişiliği ve çalışma aşkıyla Filistin'de sevilen bir muhabir olduğunu söyledi.

Kharouf'un arkadaşlarından Mecd el-Hedemi, arkadaşıyla 5 yıl önce Kudüs'teki ramazan atmosferini dünyaya aktarmak için gönüllü gençlik grupları tarafından düzenlenen bir etkinlikte tanıştıklarını belirtti.

Hedemi, Kharouf'un işinde tecrübe sahibi biri olduğunu ifade ederek, "Kharouf, Kudüs'ün güzelliklerini ön plana çıkarıyordu. İşgalciler, Kudüs'ün Kharouf üzerinden yansıtılmasını istemiyor." dedi.

Hanadi Kavasmi de, "Mustafa çok aktif biridir. Sıradan bir fotoğrafçı değildir. Fotoğraflarını ve videolarını çekmek için her zaman sıra dışı açıları bulmayı düşünen sabırlı ve gayretli biridir." ifadelerini kullandı.

Kavasmi, Kharouf'un Kudüs'ün güzelliklerini yansıtan insana ve mekana odaklanan iyi bir muhabir olduğunu kaydetti.

