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Kudüs'ün ramazan fotoğrafları eksik kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

İsrail'in Ocak ayından bu yana gözaltında tuttuğu AA foto muhabiri Mustafa Kharouf, halen sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyayken, Kudüs'ün ramazan fotoğrafları da eksik kaldı

KUDÜS (AA) - SARA ED-DUCANİ - İsrail makamlarının Ocak ayından bu yana gözaltında tuttuğu Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Filistinli Mustafa Kharouf (32) halen sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyayken, Kudüs'ün ramazan fotoğrafları da eksik kaldı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı.

O günden bu yana Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

- Kudüs'ün ramazan fotoğrafçısı

Kudüs'te aktif bir fotoğrafçı olan Kharouf, şehri bütün yönleriyle fotoğraflarına yansıtıyordu. Kudüs halkının insani hikayelerinden fotoğraflar yayımladığı "Kudüs'ün Yüzü" adlı sosyal medya sayfası, Filistin içinde ve dışında birçok kişi tarafından takip ediliyordu.

Özellikle mübarek ayda şehrin ramazan coşkusunu yansıtan Kharouf, Kudüs'ün çeşitli yönlerini fotoğraflarla anlatıyordu. Kharouf'un gözaltında tutulmasıyla Kudüs'ün ramazan fotoğrafları da eksik kaldı.

AA muhabirine konuşan Kharouf'un eşi Temam, her yıl ramazan ayının ilk gecesini Kudüs'te yakın çevresiyle kutlayarak geçirdiklerini belirterek, eşinin sosyal medyada çok paylaşılan Kudüs'te ramazan coşkusu fotoğraflarını çeken özel bir fotoğrafçı olduğunu ancak bu yıl onun olmaması nedeniyle ramazan fotoğraflarının eksik kaldığını ayrıca ailesinin ramazan sevincinin de yok olduğunu söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra ayrı kaldığı 1,5 yaşındaki kızı Asya'nın her gün babasını görmek istediğini belirten Temam, "Asya her kapı çaldığında 'babam geldi' diyerek kapıya koşuyor." dedi.

Temam, "Çocuğumu hapishaneye babasını ziyarete götürdükten sonra gördüğü manzaralardan psikolojik olarak fazla etkilenmemesi için ziyaret sonrası onu mutlaka parka götürüyorum." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Kharouf'un arkadaşları ise onun kişiliği ve çalışma aşkıyla Filistin'de sevilen bir muhabir olduğunu söyledi.

Kharouf'un arkadaşlarından Mecd el-Hedemi, arkadaşıyla 5 yıl önce Kudüs'teki ramazan atmosferini dünyaya aktarmak için gönüllü gençlik grupları tarafından düzenlenen bir etkinlikte tanıştıklarını belirtti.

Hedemi, Kharouf'un işinde tecrübe sahibi biri olduğunu ifade ederek, "Kharouf, Kudüs'ün güzelliklerini ön plana çıkarıyordu. İşgalciler, Kudüs'ün Kharouf üzerinden yansıtılmasını istemiyor." dedi.

Hanadi Kavasmi de, "Mustafa çok aktif biridir. Sıradan bir fotoğrafçı değildir. Fotoğraflarını ve videolarını çekmek için her zaman sıra dışı açıları bulmayı düşünen sabırlı ve gayretli biridir." ifadelerini kullandı.

Kavasmi, Kharouf'un Kudüs'ün güzelliklerini yansıtan insana ve mekana odaklanan iyi bir muhabir olduğunu kaydetti.

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Kudüs Mustafa Kharouf Ramazan

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