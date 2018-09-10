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"Kudüs'ün Yüzleri Fotoğraf Sergisi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

"Kudüs'ün Yüzleri Fotoğraf Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - "Kudüs - İİT Gençlik Başkenti Programı" kapsamında düzenlenen "Kudüs'ün Yüzleri Fotoğraf Sergisi" Ürdün’ün başkenti Amman'da açıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu'ndan yapılan açıklamaya göre, sergi üst düzey davetliler, diplomatlar, İslam dünyasının ve özellikle Filistinli gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

Serginin açılışında konuşan İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, Kudüs'ün Yüzleri Fotoğraf Yarışması'nın, Filistin halkının haklı davasına ilişkin uluslararası bilinci yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

İskandarov, bu farkındalığın devamlılığı için yarışmaya katılan bazı eserlerin yer aldığı serginin yıl boyunca farklı ülkelerde açılacağını ifade etti.

Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Direktörü Mohammed Subaihat ise İKGF-Dİ'ye Filistin gençliğine katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

İsrail işgali altındaki Kudüs'ün İslami ve kültürel mirasına odaklanarak, Filistin halkının gündelik hayatında maruz kaldıkları sıkıntı ve adaletsizliği yansıtmayı amaçlayan yarışmaya, İİT'ye üye ülkeler ve dünyanın birçok ülkesinden yoğun katılım oldu.

Etkinlikte yarışmaya başvuran 500 fotoğraftan seçilen özel bölüm sergilendi.

Yarışmanın sonucu 15 Eylül'de açıklanacak.

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