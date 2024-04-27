HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kuduz alarmı: 2 mahalle karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Kuduz alarmı: 2 mahalle karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.04.2024 07:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Defne ilçesinde büyükbaş hayvanlara saldıran köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesinin ardından 2 mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Kuduz alarmı: 2 mahalle karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi’nde sahipsiz bir köpek, 22 Nisan tarihinde büyükbaş hayvanlara saldırması üzerine çiftlik işletmecisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Defne Belediyesi harekete geçti. Defne Belediyesi ekipleri tarafından saldırgan köpek yakalanarak müşahede altına alındı. Saldırgan köpek karantina altındayken 23 Nisan tarihinde öldü. Hayvanın ölüm sebebi kuduz şüphesiyle kayıt altına alındı.

AW191418_02

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek analiz edildi. Adana’da yapılan analiz sonucunda saldırgan köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili yönetmelikler ve kararlar kararları doğrultusunda tüm kurumlarca koordineli olarak işlemlere başlandı.

AW191418_01

Bu çerçevede kuduz hastalığının merkezi olan Merkezi Meydancık Mahallesi ve bitişik olan Güneysöğüt Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın kuduz şüpheli bölge başta olmak üzere tüm Defne ilçesi genelinde toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmaları kararı alındı.

iStock-588364784

Hasta hayvan tarafından ısırılan insanlar var ise sağlık teşkilatı ile irtibata geçmelerinin sağlanmasına ve konunun Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine, risk alanı içerisinde olası gelişebilecek ısırık vakalarının da aynı hassasiyetle takip edilmesine karar verilerek konu ile ilgili tüm tedbirler alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinesinde başlatılan kuduz hastalığıyla mücadele çalışması titizlikle devam ediyor. (İHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi... D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi...
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Pastanede silahlı saldırı! Ölü ve yaralı varPastanede silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var
Anahtar Kelimeler:
kuduz
En Çok Okunan Haberler
''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

Lokanta ve kafelerde, yiyecek ve içecek KDV oranları artırıldı!

Lokanta ve kafelerde, yiyecek ve içecek KDV oranları artırıldı!

Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu

Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu

Sosyal medya ayağa kalktı! Para verip Türk vatandaşlığı aldığını söyleyen şahıs yakalandı

Sosyal medya ayağa kalktı! Para verip Türk vatandaşlığı aldığını söyleyen şahıs yakalandı

İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.