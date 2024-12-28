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  4. Kuduz alarmı verildi! Adıyaman'da bir köy 6 ay karantinaya alındı

Kuduz alarmı verildi! Adıyaman'da bir köy 6 ay karantinaya alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.12.2024 13:52
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Adıyaman'da kuduz alarmı verildi! 25 Aralık'ta sahipsiz bir köpek 7 yaşındaki bir çocuğu ısırmış ve köpeğin daha sonra kuduz olduğu tespit edilmişti. Talihsiz çocuk Gaziantep'te tedaviye alınırken Toklu köyü de 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Kuduz alarmı verildi! Adıyaman'da bir köy 6 ay karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı. Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.

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TABELA ASILDI

Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.

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Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor. (AA)

Anahtar Kelimeler:
kuduz Adıyaman karantina
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