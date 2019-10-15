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Kuduz hastalığı ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:54 | Son Güncelleme

Denizli'de kuduz hastalığından korunmaları için tilkilerin doğal yaşam alanlarına havadan aşılı yem atılıyor - Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: - "Yaban hayatında bulunan diğer hayvanların aşılı yemi yemesinin bir zararı yoktur. Ancak temas edildiği takdirde insan kokusu sineceğinden yemin tilkiler için çekiciliği azalır. Açılmış kapsüle temas eden kişilerin önce kapsülle temas eden vücut bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir"

DENİZLİ (AA) - Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında tilkilere havadan uçakla aşılı yem atıldığı belirtilerek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Avrupa Birliği'nin desteği ile "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesi kapsamında, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü ormanlık ve kırsal alanlara, 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere aşılama çalışması yapılacağı ve toplamda 27 milyon aşılı yem atılacağı belirtildi.

Bakanlıkça kiralanan uçakların, Çardak Havalimanı'ndan 12 Ekim'den bu yana havalanarak aşılama işlemine başladığı kaydedilirken, "Hava durumuna göre havadan aşılama işlemi 1 ay sürecek. Veteriner hekimleri denetiminde yapılacak olan aşılamalar, ormanlık alanlara uçaktan aşılı yem atılması şeklinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Aydın, Burdur, Muğla, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Ankara, Konya, İzmir, Antalya illerini kapsayan 225 bin kilometrekarelik alanda, 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülecek." ifadelerine yer verildi.

- Uyarı

Uçaklardan atılan ve insanlar için zararlı olmayan aşılı yemlerin, özellikle sokak köpekleriyle temas eden tilkiler için geliştirildiği belirtilerek, vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Yaban hayatında bulunan diğer hayvanların aşılı yemi yemesinin bir zararı yoktur. Ancak temas edildiği takdirde insan kokusu sineceğinden yemin tilkiler için çekiciliği azalır. Açılmış kapsüle temas eden kişilerin önce kapsülle temas eden vücut bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Aşılama kuduz uçak

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