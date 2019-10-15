Kuduz hastalığı ile mücadele

DENİZLİ (AA) - Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında tilkilere havadan uçakla aşılı yem atıldığı belirtilerek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Avrupa Birliği'nin desteği ile "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesi kapsamında, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü ormanlık ve kırsal alanlara, 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere aşılama çalışması yapılacağı ve toplamda 27 milyon aşılı yem atılacağı belirtildi.

Bakanlıkça kiralanan uçakların, Çardak Havalimanı'ndan 12 Ekim'den bu yana havalanarak aşılama işlemine başladığı kaydedilirken, "Hava durumuna göre havadan aşılama işlemi 1 ay sürecek. Veteriner hekimleri denetiminde yapılacak olan aşılamalar, ormanlık alanlara uçaktan aşılı yem atılması şeklinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Aydın, Burdur, Muğla, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Ankara, Konya, İzmir, Antalya illerini kapsayan 225 bin kilometrekarelik alanda, 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülecek." ifadelerine yer verildi.