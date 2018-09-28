Kuduz hastalığında en etkili tedavi aşılanma

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,(DHA)-DÜNYADA her yıl 59 bin kişinin kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Yir, hastalığın aşı ile önlenebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan verilere göre 150 ülkede her yıl 59 bin kişi kuduz hastalığı tanısıyla hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise bu rakam yılda 20 ile 90 vaka arasında değişiyor. 28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeniyle önemli açıklamalarda bulunan Memorial Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Yir, kayda geçmeyen vakaların da olabileceğine dikkat çekti.

"HASTALIK ÜÇ DÖNEMDEN OLUŞUYOR"

Kuduz hastalığı belirtilerinin üç dönemden oluştuğunu anlatan Yir, hastalığın dönemlerini şöyle anlattı:

"Hastalık süreci öncelikle davranış değişikliğiyle başlıyor. Bu bir ila üç gün arasında süren bir dönem. Hastanın gribal semptomlar gibi şikayetleri olabilir. Bu sürecin ardından saldırgan dönem dediğimiz bir ila yedi gün arasında devam eden süreç başlıyor. Hastalar burada bilinçsiz davranışlar sergileyebiliyorlar. Kasılmalar görülüyor ve tamamen nörolojik belirtilerin oluştuğu dönem. Ondan sonraki dönemde maalesef ölümle sonuçlanan bir dönem. Bu 3 dönem ortalama 10 gün kadar sürüyor."