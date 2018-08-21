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Kuduz teşhisi koyulan Azeri işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 00:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Azerbaycan vatandaşı Rauf Ahmedov (42), kuduz teşhisiyle karantinaya alındığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Rauf Ahmedov'u Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde köpek ısırdığı öğrenildi.   Azerbaycan’dan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine akrabalarının yanına gelen ve 3 aydır ilçedeki domates bahçelerinde mevsimlik işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Rauf Ahmedov, 12 Ağustos günü baş ağrısı ve kollarında uyuşma nedeniyle Bayramiç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.

Kuduz teşhisi koyulan Azeri işçi hayatını kaybetti

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Azerbaycan vatandaşı Rauf Ahmedov (42), kuduz teşhisiyle karantinaya alındığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Rauf Ahmedov'u Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde köpek ısırdığı öğrenildi.
Azerbaycan’dan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine akrabalarının yanına gelen ve 3 aydır ilçedeki domates bahçelerinde mevsimlik işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Rauf Ahmedov, 12 Ağustos günü baş ağrısı ve kollarında uyuşma nedeniyle Bayramiç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Burada tedavisi sırasında ağrıları artan Rauf Ahmedov, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tetkik ve incelemelerin yanı sıra tedavisi yapılan Rauf Ahmedov’a kuduz teşhisi konuldu. 18 Ağustos tarihinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Rauf Ahmedov, burada karantina altına alındı. Rauf Ahmedov'un Bayramiç ve Çanakkale'deki tedavi süresince aynı ortamda bulunan sağlık çalışanları, hastalar ve evde kaldığı yakınları tek tek tespit edilerek, kuduz aşısı yapıldı.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde 4 gündür karantina altında bulunan Rauf Ahmedov, bugün hayatını kaybetti. Ahmedov'un cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

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Kuduz teşhisi koyulan Azeri işçi hayatını kaybetti

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