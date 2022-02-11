Küflenen tavan ve köşelere sorunsuz çözüm sunan en iyi küf önleyici boya ve ürünler

Küflü ve nemli duvarlar hem görünüm olarak rahatsız eder hem uzun vadede sağlığınızı tehlikeye atar. Duvarlarda oluşan küf, birçok nedenle meydana gelir. Bunların başında yanlış izolasyon yer alır. Sızıntı yapan tesisat borusu da ıslaklık yaratarak rutubete yol açabilir. Bunların yanı sıra ısı değişimleri sebebiyle terleme yapan duvarlar da küflenmeye sebep olabilir. Kış mevsiminde evde düzenli havalandırma yapmadığımızda işler iyice kontrolden çıkabilir! Neyse ki nem ve küfü önlemenin oldukça kolay yöntemleri mevcut. Siz de evinizde küf problemi yaşıyorsanız ve en iyi küf önleyici tavan boya tavsiyesine ihtiyacınız varsa gelin, yazımıza hep birlikte göz atalım.

1. Solunum sisteminiz küfle tehlikede

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Tavanlarınız siyah lekelerle mi kaplandı? Üstelik kötü bir koku da yayıyor, değil mi? Ne yazık ki küf problemiyle karşı karşıyasınız! Öyle bir problem ki sadece göründüğü kadar yüzeysel de olmayabilir. Küf, aslında canlı bir organizma ve ıslaklığı, nemi çok sever. Bu nedenle bir an önce önlem alınması gerekir. Küf problemi için özel üretilen tavan boyası ile çözüm çok kolay! Küf önleyici boya kullananların tavsiye ettiği Polisan, 3.5 litre seçeneğiyle ihtiyacınızı karşılar. Su bazlı boya, tavanlardaki küf oluşumunu engeller ve duvarları korur.

2. Sorunu tespit edin

Tavan ve köşelerde meydana gelen küf probleminin birçok nedeni olabilir. Banyo ve mutfaklarda görülen küfün sebebi çoğunlukla sızıntı yapan bir tesisat borusu olur. Ayrıca banyolar ısı değişiminin en çok görüldüğü alanlar arasında yer alır. Nemli olduğu için küf oluşumunu da tetikler. Eğer rutubet ve küfün nedeni borulardan kaynaklanıyorsa ilk olarak tesisat sorununu çözmelisiniz. Her şey yoluna girdiğinde küf önleyici boyayı uygulamak için küflü ve ıslak bölümün kuruduğundan emin olmanız gerekir. Zeminin hazır olması boyanın uygulanmasını kolaylaştırır. Son basamak olarak Tekno Paint Küf Önleyici Boya'yı kullanarak küf problemine "Elveda!" diyebilirsiniz.

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3. Sağlıksız koşullardan kurtulun

Küf ve rutubet, astım hastaları, yaşlılar ve çocuklar için çok büyük bir tehlike. Küfün ürettiği sporlar solunum yollarında tahrişe sebebiyet verebilir. Çocuk ve yaşlıların bağışıklık sistemi hassas olduğu için küften daha çok etkilenir. Küfün yerleşebileceği nemli yerleri düzenli olarak silmezseniz problemin artmasına neden olabilirsiniz. Bu noktada yanlış yapılmış izolasyon da tetikleyici bir unsur olarak karşımıza çıkar. Küfü yok etmeniz gerektiğinde ise çözüm küf önleyici boyalar olabilir. Ancak boyaların yanı sıra küf önleyici ürünler de etkili sonuç verir. İzocardi Ultratecrit Su ve Rutubete Kesin Çözüm, evinizde yaşadığınız küf sorununa hızlı ve etkili çözüm sunar. Mutlaka denemelisiniz!

4. Zeminin temiz olduğundan emin olun

Eğer evinizde küf problemi varsa ve duvarının içine kadar işlemişse hızlıca önlem almalısınız. Ancak uygulama yapmadan önce derinlemesine bir temizlik yapmanız şart. Küflü bölgede kabarmalar varsa kazınması gerekir. Bazen problem çok daha iç bölgelerde olabilir. Bu sebeple küfün ana öbeği neredeyse tespit edilmesi gerekir. Tekrarlanan küf ve rutubet sorunları çoğunlukla binanın yapısal eksikliğinden kaynaklanır. Bu nedenle evin dış cephesinin izolasyonu sağlamlaştırmalısınız. Aşamaları tamamladıktan sonra iç cephede kullanacağınız küf önleyici boya işinizi görür. Bu noktada Leinos Kil Boya Sıvası'nı tercih edebilirsiniz. İç yüzeyde kullanılan ürün, nefes alır ve küf oluşumunu engeller. Size de sağlıklı bir ortamın keyfini çıkarmak kalır.

5. Küfün çoğalmasının önüne geçin

Küf problemiyle karşı karşıya kaldıysanız, hızlı çözüm üretmelisinizr. Belirtileri ilk fark ettiğinizde sorunun kaynağını bulmanız gerekir. Küf canlı bir mikroorganizma olduğu için müsait ortam bulduğunda çok hızlı yayılır. Özellikle nemin ve ısı değişiminin önüne geçemediğiniz banyolarda sık görülür. Çoğu zaman yeterli havalandırılmayan banyolarda küf sorunu hızlı yayılır. Düzenli olarak tavanları silmek de oldukça zor. Bu noktada en iyi rutubet önleyici boyaların arasında yer alan Permolit Permomax Antibakteriyel Küf Önleyici Tavan Boyası'nı tercih edebilirsiniz. Yüksek örtücü boya hem duvarların nefes almasını sağlar hem küf oluşumunu engeller.

6. Kazanan siz olun

Küf önleyici tavan boyası tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız Goldmeister Farben Küf Önleyici Boya'yı tercih edebilirsiniz. Akrilat reçine bazlı ürün, uygulandığı alanda küf oluşumuna engel olur. Yüksek kapatıcı özelliğiyle uzun süre etkisini korur. Mat beyaz rengiyle uygulanan alana ferah bir gürünüm verir. Kolay uygulanan boya, rulo ya da püskürtme tabancalarıyla kullanılabilir. Kokusuz olduğu için uygulama sırasında ve sonrasında rahatsız etmez. Farklı litre seçenekleriyle ihtiyacınıza cevap verir. Siz de evinizdeki küf problemine çözüm olacak küf önleyici boya tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz!

7. İhtiyacınız olan bir fırça ve doğru boya

“En iyi küf önleyici boya hangisi?” diye sorarsanız Redcolour Nem ve Küf Önleyici Boya en iyi seçenekler arasında yer alır. İç cephelerde kullanabileceğiniz boya, 3.5 litre olduğu için çeşitli alanlarda uygulamak üzere ihtiyacınızı rahatlıkla karşılar. Son kat mat iç cephe boyası, duvarların nefes almasını sağlar. Yosun ve küf gibi organizmaların oluşumunu önler. Beyaz rengiyle alana ferahlık hissi verir. Isı farklılıklarından etkilenmez ve kir oluşumunda silinerek rahatça temizlenir. Kolay uygulanan boyayı kullanmadan önce duvarın temiz, kuru ve sağlam olması gerekir. Aksi takdirde istenen verimi alamayabilirsiniz.

8. Uygulamak çok kolay

Küf önleyici boyaların avantajlarından biri, kolay uygulanabilir olmaları. Küfü hayatınızdan çıkarmak için boyanın yanı sıra özel solüsyonlar da bulmak mümkün. Filli Boya, küften arındırılmış ve kazınmış duvara uygulanabilecek solüsyonuyla kullananlardan tam not almayı başarmış. Derinlemesine etki eden ürün biyolojik solüsyon olduğu için duvar yüzeyinde herhangi bir organizmanın oluşumuna izin vermez. Hem iç hem dış cephede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Solüsyonu temiz ve kuru yüzeye inceltmeden yumuşak bir fırça ile kolayca uygulayabilirsiniz. Solüsyon tamamen kuruyunca üzerine astar ve boya yapabilirsiniz.

9. Rutubetsiz ev, kaliteli yaşam

Evinizde rutubet olması, hayat kalitenizi oldukça düşürür. Alerjik bünyeye sahip kişiler böyle ortamlardan daha fazla etkilenir. Deride kaşıntı, kabarma ve nefes almada zorluk gibi sağlık problemleri meydana gelebilir. Hem tavan hem iç cephe duvarlarında uygulayabileceğiniz ‎Bianca Bia-Nem, hafif ıslak ya da nemli yüzeylere uygulandığı takdirde maksimum performans gösterir. Alkid ve yağ içermeyen ürün, uzun süre beyaz rengini muhafaza eder, sararmalara neden olmaz. Nem ve rutubetin yoğun olduğu alanlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz ürünü uygulamadan önce zemini toz ve kirden arındırmalısınız.

10. Kullananlar sonuçtan memnun

Yüksek antimikrobiyal etkiye sahip profesyonel bir küf önleyiciye ihtiyaç duyuyorsanız İzower Küf ve Rutubet Önleyici'ye mutlaka göz atmalısınız. Akrilik ve su bazlı boya, duvarlarda 8 farklı bakteri, küf ve mantar oluşumunu önler. Binaların hem iç hem dış cephelerinde uygulanabilen ürün, UV ışınlarına ve kimyasallara karşı direnç gösterir. Nefes alan boya kir tutmaz ve silinerek kolayca temizlenir. Her türlü macun, boya ve sıva üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Astar gerektirmez ve inceltilmeden kolayca uygulanır. Nemli, ıslak ya da rutubetli alanlara uygulayabilirsiniz.

11. Geç kalmadan problemi çözün

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Kim çözümü varken küf ve rutubetle yaşamak ister ki? Üstelik ulaşımı bu kadar kolay birçok küf önleyici boya seçeneği varken. Sürekli nemli ve rutubetli duvarı ele geçiren küf, içten içe duvarın yapısına da zarar verir. Dışarıdan bakıldığında küçük siyah lekeler gibi görünse de iç tarafında çok daha yoğun küf öbekleri yaşıyor olabilir. Isonem Nem ve Rutubet Boyası'nı kullanarak küf probleminden kurtulabilirsiniz. Boya hem mevcut küf problemini yok eder hem yeni oluşumlara engel olur. Tuz, UV ışınları ve tuzdan etkilenmediği için uzun süre duvarları korur.