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Küfrettiği iddiasıyla akrabasını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Engin O.

Küfrettiği iddiasıyla akrabasını bıçaklayarak öldürdü

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Engin O. (23), tartışma sırasında kendisine küfrettiğini öne sürdüğü akrabası Hidayet Sürget'i (27) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Bağdınısağır Mahallesi'ndeki parkta gece meydana geldi. İddiaya göre, parkta buluşan Engin O. ile Hidayet Sürget henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Engin O., Sürget'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Hidayet Sürget, götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan Engin O.'yu kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Engin O., "Bana küfretti. Küfrettikten sonra yumruklaşmaya başladık. O anda cebimden bıçağı çıkararak göğsüne sapladım" dedi. Şüpheli Engin O., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Küfrettiği iddiasıyla akrabasını bıçaklayarak öldürdü

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