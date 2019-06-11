HABER

Küfür cinayeti zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 08:57 | Son Güncelleme

Adana’da birlikte alkol aldığı arkadaşıyla küfürleşme sonucu kavga edip öldürdüğü ileri sürülen 17 yaşındaki genç tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi.

Küfür cinayeti zanlısı tutuklandı

Adana’da birlikte alkol aldığı arkadaşıyla küfürleşme sonucu kavga edip öldürdüğü ileri sürülen 17 yaşındaki genç tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil (28) M.T. (17) ve bir arkadaşı sulama kanalı kıyısında alkol alıp, sohbet etmeye başladı. Sohbet anında M.T. ile Mert Özgencil küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesini orada bulanan diğer arkadaşları önledi. Ancak M.T. bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek bu kez yakın arkadaşı Mert Özgencil’e bıçak çekti. M.T. Özgencil’i göğüsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil yere yığılırken M.T. ise olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgencil, kurtarılmadı. Özgencil’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra da akrabaları tarafından toprağa verildi.
Polis, cinayet zanlısı M.T.’yi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı. M.T. Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. M.T.’nin sorgusunda pişman olduğunu alkolün etkisiyle bir anda olduğunu söylediği öne sürüldü. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Küfür cinayeti zanlısı tutuklandı

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Adana’da çekiciyle otomobil hırsızlığıAdana’da çekiciyle otomobil hırsızlığı
Çobanların mera kavgası kanlı bittiÇobanların mera kavgası kanlı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.