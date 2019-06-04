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Küfür cinayetine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 08:56 | Son Güncelleme

Adana’da küfür nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdükleri 2 kişiyi de yaraladıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Ova Mahallesinde 2 Haziran günü meydana geldi.

Küfür cinayetine 3 tutuklama

Adana’da küfür nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdükleri 2 kişiyi de yaraladıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Ova Mahallesinde 2 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Alkan (53) çocukları Yusuf ve Yasin ile birlikte yürüyüşe çıktı. Bu sırada karşılarından gelen Bilal Ö. (24), Rıdvan Ş. (25) ve Serhathan Ç.(23) ile yan bakma yüzünden aralarında tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine küfür edince bu kez tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Yasin ve Yusuf Alkan ile karşı taraftan Rıdvan Ş. bıçakla yaralandı. Bunun üzerine Serhathan Ç. tabanca ile karşı tarafa ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda baba Yunus Alkan yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken oğullarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bu arada zanlılardan Rıdvan Ş. olay yerinde yakalandı. Diğer iki zanlı ise olay yerinden kaçtı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan sonra kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Uçak Mahallesinde bir evde saklandığı saptanan iki zanlının yakalanması için eve baskın yapıldı. Baskında iki zanlı da gözaltına alındı.
Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlıların 3’ü de tutuklandı.

Küfür cinayetine 3 tutuklama

Küfür cinayetine 3 tutuklama

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