Küfür edince neden iyi hissederiz?

Küfür etmek neden bu kadar iyi hissettirir? Yaramazlık yaptığımızı bildiğimizden mi yoksa küfür ettiğimizde beynimizde ya da vücudumuzda gerçekten bir şeyler değişiyor mu?

Hepimizin başına gelmiştir, ayak parmağımızı vurduğumuzda, trafiğe yakalandığımızda ya da çayımızı, kahvemizi üzerimize döktüğümüzde birden küfür edip, söylenmeye başlarız.

İçgüdüsel olarak küfre başvurur, genelde ağız dolusu söylenir ve birden büyülenmiş gibi bir derece tatmin oluruz.

Evet, bazılarımız daha çok küfür eder ve bazıları keyiflendiğinde de küfürlü konuşur.

Ama her kültürde ve her dilde küfür edildiğini unutmayalım. Hatta bu sadece insanlara has bir özellik bile olmayabilir.

Peki, kötü konuşmanın ardında nasıl bir bilimsel açıklama var?

Küfür etmek nedir?

Konunun uzmanı ve "Swearing Is Good For You" (Küfür Etmek İyi Gelir) adlı kitabın yazarı Dr. Emma Byrne "Küfrü tam anlamıyla tanımlamak çok, çok zor" diyor.

Byrne küfrün şoke olduğumuzda, şaşırdığımızda, sevindiğimizde ya da komik veya nahoş olmak istediğimizde kullandığımız türde bir dil ancak aynı zamanda sadece belli bir toplulukta, dil grubunda, toplumda, ülkede ya da dinde anlam bulan kültürel bir unsur olduğunu söylüyor: