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  4. Küfür etmemeleri için uyardı... Evini kurşunlayıp taş yağmuruna tuttular

Küfür etmemeleri için uyardı... Evini kurşunlayıp taş yağmuruna tuttular

22.07.2024 17:47
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Ankara’da 4 kişilik bir grup, küfür etmemeleri için kendilerini uyaran adamın evine taşlı ve silahlı saldırı gerçekleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küfür etmemeleri için uyardı... Evini kurşunlayıp taş yağmuruna tuttular

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pursaklar’da meydana geldi. Şehit Salim Akgül Caddesi üzerinden geçen düğün konvoyundaki kişiler markete girmek için durdu. Bu sırada konvoydakilerin küfürlü konuşmasından rahatsız olan Burak Özdemir (26), evinin balkonundan uyarıda bulundu. Uyarı üzerine Özdemir ile konvoydaki 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine saldırganlar, Özdemir’in birinci kattaki evinin camlarını taşla kırdı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar eve tabancayla iki kez ateş etti. Kurşunlar, evin balkonuna ve camlarına isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Bölgeden ayrılan saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Tehditler ve küfürler savuran şahsıların o anları anbean kameraya yansıdı.

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“KURŞUN ODAMIN CAMININ İSABET ETTİ”

Olayla ilgili konuşan Burak Özdemir, ”Evdeyken aşağıdan sesler duydum. 5-6 dakika müdahale olmadım. Ağza alınmayacak hakaretlerden sonra cama çıkıp uyardık. ‘Sen niye camdan çıkıp müdahil oluyorsun’ dediler. Direkt evi taşlamaya başladılar. Damat olduğunu öğrendiğimiz şahıs silahla eve sıkmış. Kurşun benim istirahat ettiğim yattığım odamın camının isabet etti. İfademizi verdik, şikayetçi olduk. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Bizi tehdit ettiler. Küfürler ve hakaretler söz konusu. Böyle magandalardan herkes korkar” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı
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