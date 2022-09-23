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Küfür ettiği söyleniyordu! Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi

23.09.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Deniz'in oyuncu Nilperi Şahinkaya ile gerildiği ve ortamda olay çıkardığı gündem olmuştu. Burak Deniz sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlamıştı. Önceki gece bir partiye katılan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi konuya dair kısa bir açıklama yaptı.

Küfür ettiği söyleniyordu! Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi

Burak Deniz Adana'da gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmış ve çifte küfürler edip bağırmıştı. Şahinkaya, olayla ilgili olarak "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" şeklinde açıklama yapmıştı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; önceki akşam sevgilisi Emre Yusufi ile bir davete katılan Şahinkaya, Burak Deniz hakkındaki sorularla karşılaştı.

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Deniz'in özrünü kabul etmeyen Şahinkaya, "Konu yargıya taşındı. Gerekli açıklamaları yaptık. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya Oyuncu Hukuk Emre Yusufi sevgilisi
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