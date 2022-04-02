Küfür orucu bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan, Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Küfür orucu bozar mı? Ramazan'da küfür etmek kaza gerektirir mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÜFÜR ORUCU BOZAR MI?

İslam dinine göre; küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler, kötü ahlakın göstergesidir. Bundan dolayı küfür, oruçlu olana ya da olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır.

RAMAZAN'DA KÜFÜR ETMEK KAZA GEREKTİRİR Mİ?

Küfür ve kötü sözün oruca etkisiyle ilgili farklı yaklaşımlar mevcuttur ancak Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resulullah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." Buyurmaktadır. Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır. Dedikodu, gıybet gibi fiiler, aslında hiçbir zaman Müslüman'a yakışmaz. Müslüman, dürüsttür, dosdoğrudur. O, gönül kırmaz, küs durmaz. Yüce Allah gıybet etmeyi, insanın ölü kardeşinin etini yemesine benzetir. Gıybet, genel olarak günah olsa da oruçluyken gıybet etmek daha kötüdür. Zira gıybet, orucun bereket ve sevabını siler. Pek çok alim gıybetin orucu bozmayacağını kabul etse de İbn Hazm gibi bazı alimler oruçlunun gıybet etmesi halinde orucunun bozulacağını bile söylemiştir.

Öte yandan küfür orucu bozan ve kaza orucu tutulmasına sebep olan bir davranış değildir ancak tutulan orucun sevabını azaltmaya sebep olur.

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER LİSTESİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadesine yer verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeyleri ayrınıtılı şekilde açıklamıştır.

İşte Ramazan'da orucu bozan şeyler:

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Dil altına konan ilacı emmek

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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