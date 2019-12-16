HABER

Küfür tartışmasında vurduğu adam öldü, kendisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan Orkun Narin'in, annesine küfür ettiği gerekçesiyle tabancayla vurcuğu Hasan Dancı, hayatını kaybetti.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaşayan Orkun Narin'in, annesine küfür ettiği gerekçesiyle tabancayla vurcuğu Hasan Dancı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Narin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, cumartesi saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Dancı ile Orkun Narin, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun Narin, evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince şüpheli yakınlarını darbederek tabancayı aldı
Dancı'nın evinin önüne giden Narin, "Anneme nasıl küfredersin" diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun Narin, ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, Orkun Narin, 07 HD 583 plakalı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
TUTUKLANDI
Ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Dancı, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Emniyet güçlerinin bugün öğle saatlerinde yakaladığı Orkun Narin ise ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı! Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı!
Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris'teÇanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris'te
Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, sokak ortasında tüfekle öldürdüEşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, sokak ortasında tüfekle öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker istifa etti

Halk TV'de üst düzey ayrılık! Sürpriz istifa

Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Diyarbakır'da ailelerin nöbeti sürerken HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

Erdoğan 'kapatırız' demişti! İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Erdoğan 'kapatırız' demişti! Fotoğraflar geldi

İstanbul Valiliği’nden Alevi ailelerin olduğu apartmana 'gebereceksin' yazısı yazılması hakkında açıklama

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.