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  4. Sakarya'da ilginç kavga! Tehditler savuran kişi nasıl kaçacağını şaşırdı

Sakarya'da ilginç kavga! Tehditler savuran kişi nasıl kaçacağını şaşırdı

29.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde motosikletinin üzerinde otomobil sürücüsüne yumruk atıp, küfür eden ve ölüm tehdidi savuran şahıs darp edilen kişi üzerine gelince aracını sürükleyerek kaçtı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde motosikletlinin saldırı ve kaçış anları yer aldı.

Olay Serdivan İstiklal Mahallesi, Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında sabah saatlerinde yaşandı.

MOTOSİKLETİNİ SÜRÜKLEYEREK KAÇTI

Edinilen bilgiye göre sokakta motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi, kendisini tehlikeye attığı iddiasıyla arkasından gelen otomobilin sürücüsüne saldırdı. Motosikletiyle aracın camına yanaşıp küfür ve hakaret eden şahıs, bunun da ötesine geçip camdan içeri yumruk savurdu. Saldırı sırasında elini beline götüren şahıs ayrıca ’Seni vururum’ diyerek ölüm tehdidi etti. Darp edilen otomobil sürücüsü, aracın kapısını zorlayıp açarak aşağı inince durum bu kez değişti. Otomobil şoförünün üzerine geldiğini gören saldırgan motosikletini sürükleyerek kaçtı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün motosikletliyi kovaladığı ve aracın sepetini teklemeyip geri döndüğü görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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