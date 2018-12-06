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Küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen C.D.K., gözaltına alındı.

Küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen gözaltına alındı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen C.D.K., gözaltına alındı.
Muratlı ilçesindeki bir lisede beden eğitimi olarak görev yapan C.D.K. hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden küfürlü paylaşımlar yapması üzerine inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından C.D.K., Muratlı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen öğretmen, adliyeye sevk edilecek.

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Küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen gözaltına alındı

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