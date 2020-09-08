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Kuğular neden saldırgan davranıyor?

08.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

İngiltere'de bilim insanları, kuğuların neden "saldırgan" olduklarını inceledi. Bilim insanları, kuğuların diğer kuş türlerinden çok kendi türlerine karşı saldırgan davrandıkları sonucuna vardı. Bunun nedeni ise kuğuların, gıda ve diğer kaynaklar için giriştikleri rekabet.

Kuğular neden saldırgan davranıyor?

İngiltere'de bilim insanları, kuğuların neden "saldırgan" olduklarını inceledi. Bilim insanları, kuğuların diğer kuş türlerinden çok kendi türlerine karşı saldırgan davrandıkları sonucuna vardı. Bunun nedeni ise kuğuların, gıda ve diğer kaynaklar için giriştikleri rekabet.

Exeter Üniversitesi ve Wildfowl Welands Vakfı (WWT) ortak araştırması, Gloucestershire ile Dumfries ve Galloway bölgelerinde yürütüldü.

Üç kuğu türünün - sessiz, ötücü ve küçük kuğu - sıklıkla birbirlerine karşı agresif davrandıkları görüldü.

WWT, bu davranışın gıda kaynakları için yapılan mücadelede "ekolojik" açıdan anlaşılabilir olduğunu bildirdi.

Araştırma, kuğuların davranışlarının kış aylarında diğer su kuşlarını nasıl etkilediğini anlamak için yapıldı.

Kuğular

WWT'de görevli Dr. Kevin Wood araştırmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kuğuların saldırgan olarak nam saldıklarını biliyoruz ama bazılarımız gerçekte saldırgan tavırların ördekler veya kazlara değil çoğunlukla diğer kuğulara karşı olduğundan şüpheleniyorduk.

"Bu fikri test etmek için bazı iyi öğrencileri görevlendirdik. Öğrenciler Slimbridge ve Caerlaverock'ta web kameraları kullanarak son iki kış boyunca, aynı bölgedeki farklı su kuşları arasındaki saldırgan ilişkilere dair davranış verileri topladı. Şüphelerimiz doğru çıktı."

Gıda için rekabet

Dr. Wood, araştırmada incelenen hemen hemen tüm su kuşlarının kendi türlerine karşı saldırgan davrandıklarının görüldüğünü söyledi. Bunun sebebinin de "gıda ve diğer kaynaklar için en büyük rakibin kendi türleri olduğunu" ifade etti.

Kuğular

Web kameraları kullanılarak yapılan bu araştırma, uzaktan toplanan verilere dayanılarak yürütülen ilk bilimsel araştırmalardan oldu.

Covid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalarla, araştırmaların devamı için bu yöntem bir çözüm olarak görülüyor

Exeter Üniversitesi'nden Dr. Paul Rose, "Öğrencilere kilit araştırma tekniklerini denemeleri için fırsat vererek vahşi yaşamla ilgili araştırmalarda öğrencilerin projelerinin ne kadar yardımcı olabileceğini gösteren güzel bir örnek ama aynı zamanda yine bu yöntemle sahada çalışan bilim insanları için değerli olan verilerin de toplanması için de faydalı" dedi.

Araştırmanın bir sonraki adımı, su kuşlarının davranışlarının kuğuların varlığında nasıl değiştiğini incelemek.

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