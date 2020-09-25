Kuğular neden saldırgan davranıyor?

İngiltere'de bilim insanları, kuğuların neden "saldırgan" olduklarını inceledi. Bilim insanları, kuğuların diğer kuş türlerinden çok kendi türlerine karşı saldırgan davrandıkları sonucuna vardı. Bunun nedeni ise kuğuların, gıda ve diğer kaynaklar için giriştikleri rekabet.

Exeter Üniversitesi ve Wildfowl Welands Vakfı (WWT) ortak araştırması, Gloucestershire ile Dumfries ve Galloway bölgelerinde yürütüldü.

Üç kuğu türünün - sessiz, ötücü ve küçük kuğu - sıklıkla birbirlerine karşı agresif davrandıkları görüldü.

WWT, bu davranışın gıda kaynakları için yapılan mücadelede "ekolojik" açıdan anlaşılabilir olduğunu bildirdi.

Araştırma, kuğuların davranışlarının kış aylarında diğer su kuşlarını nasıl etkilediğini anlamak için yapıldı.

WWT'de görevli Dr. Kevin Wood araştırmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kuğuların saldırgan olarak nam saldıklarını biliyoruz ama bazılarımız gerçekte saldırgan tavırların ördekler veya kazlara değil çoğunlukla diğer kuğulara karşı olduğundan şüpheleniyorduk.

"Bu fikri test etmek için bazı iyi öğrencileri görevlendirdik. Öğrenciler Slimbridge ve Caerlaverock'ta web kameraları kullanarak son iki kış boyunca, aynı bölgedeki farklı su kuşları arasındaki saldırgan ilişkilere dair davranış verileri topladı. Şüphelerimiz doğru çıktı."