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Kuklacı Rus kardeşler İstanbul meydanlarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Rus kukla tiyatrocusu iki kardeş, Türkiye ziyaretleri sırasında İstanbul'un meşhur meydanlarında kukla dans ettirerek yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu - Mark Stavtsev: - "Sokağa çıktık ve kuklaları oynatmaya başladık. İnsanların ilk başta nasıl karşılayacağını bilmiyorduk ancak şunu gördük, insanlar bizi ve kuklamızı çok sevdi. Özellikle çocuklar çok gülüyor ve ilgi gösteriyor" - "Burayı ve insanları çok sevdik. Çok etkileyici bir şehir burası bizim için. Türkler çok duygusal ve kibar insanlar. Türkiye'de tiyatro oynamak da çok güzel olurdu"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Rus tiyatro oyuncuları Mark ile Slava Stavtsev, İstanbul'un bilinen noktalarında dans ettirdikleri kuklalarla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Farklı ülkelere giderek tiyatro ve kukla oyunları sergileyen iki kardeş, kuklalarını bu kez son durakları olan İstanbul sokaklarında oynattı.

Tatil yapma amacıyla Türkiye'ye gelen Stavtsev kardeşler, bir yandan müzik eşliğinde kuklalarına Hint dansı yaptırırken bir yandan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bollywood filmlerinden ilham aldıklarını söyleyen Mark Stavtsev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 4 gün önce geldiklerini, Bodrum, İzmir ve Çanakkale'nin ardından İstanbul'a geçtiklerini söyledi.

Stavtsev, Türkiye'ye geldiklerinde sokak ortasında kendi kendilerine prova yaptıklarını fakat ilk başta biraz çekingen olduklarını belirterek, "Sonra güzel tepkiler almaya başladık. Sokağa çıktık ve kuklaları oynatmaya devam ettik. İnsanların ilk başta nasıl karşılayacağını bilmiyorduk ancak şunu gördük, insanlar bizi ve kuklamızı çok sevdi. Özellikle çocuklar çok gülüyor ve ilgi gösteriyor. İnsanları güldürmek istedik sadece, amacımız buydu." ifadelerini kullandı.

Hint kıyafetleri giydirilmiş kuklayı Sırbistan'daki bir seyahatleri sırasında aldıklarını ve bu kuklayı ilk olarak İstanbul'da oynattıklarını aktaran Stavtsev, yanlarında getirdikleri farklı kuklaları da İngilizce sözler eşliğinde oynattıklarını anlattı.

Stavtsev, İstanbul'un ardından Mısır ve Katar'a gitmeyi, orada da aynı kuklayı kullanarak meydanlarda izleyicilerin beğenisine sunacaklarını ifade etti.

Türkiye'ye tekrar gelmeyi düşündüklerini vurgulayan Stavtsev, "Çünkü burayı ve insanları çok sevdik. Çok etkileyici bir şehir burası bizim için. Türkler çok duygusal ve kibar insanlar. Türkiye'de tiyatro oynamak da çok güzel olurdu." diye konuştu.

- "Genel fikir, tiyatro ve seyahati birleştirmek"

Mark Stavtsev, aynı zamanda bisikletle dünyayı gezdiklerini ve bu gezilerde çektikleri videoları tiyatro ekiplerinin ismi olan "Voleteatr" adıyla sosyal medyada yayınladıklarını söyledi.

Çeşitli kukla festivallerine de katıldıklarına işaret eden Stavtsev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyunculuğumuzun yanı sıra da seyyah gibi dünyayı geziyoruz, farklı şehirlere gidiyoruz. Genel fikir, tiyatro ve seyahati birleştirmek. Mesela en son büyük gezimiz Küba ve Meksika'ya olmuştu. 5 tane kuklamız var, bunlardan bir tanesinin adı Tegran diğerinin adı Kral, diğer 3'ünün ise ismi yok. Çocuklar da yetişkinler de performanslarımızı çok beğeniyor. İnsanları mutlu etmek istiyoruz. Kardeşim ve ben genelde birlikte seyahat ediyoruz, bazen eşim de bize eşlik ediyor."

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kukla oyunu Mark Stavtsev Rus tiyatrocular

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