Kuklalar Daha İyi Bir Dünya İçin Canlanacak

13. Uluslararası İzmir Kukla Festivali başladı. 2007 yılından bu yana düzenlenen festivale bu yıl 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğu katılıyor.

Kukla festivalleri arasında uluslararası bir üne sahip olan İzmir Kukla Günleri, İtalya'nın Napoli kentinden gelen Teatri 35 adlı ekibin ünlü eserleri canlandırdığı 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunuyla başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle eşlik ettiği gösteride üç İtalyan sanatçı, sahneye serilmiş kumaşları kullanarak ünlü sanatçıların en çok bilinen tablolarına hayat verdi.

​“İzmir'i el ele bir kukla başkenti yapacağız”

Sabancı Kültür Sarayı'ndaki törenin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Selçuk Dinçer, geçen yıl 105 bin seyircinin izlediği gösterilerde, bu yıl 80 bin izleyiciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Dinçer, “12 yılda bu festivali dünyanın beğeniyle izlediği, gelip katılmak istediği bir festival haline getirdik. Dünyanın önemli kültür sanat başkentlerinden biri olacak olan İzmir'in kukla sanatı için de dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmasının kapısını araladık. Bu kapıdan hep beraber geçmemiz için önce bir okul, sonra bir kukla merkezi, bir kukla tiyatrosu, bir kukla müzesi gerekli. İzmir'i el ele bir kukla başkenti yapacağız" dedi.