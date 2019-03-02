HABER

Kuklalar Daha İyi Bir Dünya İçin Canlanacak

02.03.2019 21:02 | Son Güncelleme

Kukla festivalleri arasında uluslararası bir üne sahip olan 13. İzmir Kukla Günleri, İtalya'nın Napoli kentinden gelen Teatri 35 adlı ekibin ünlü eserleri canlandırdığı 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunuyla başladı

Kuklalar Daha İyi Bir Dünya İçin Canlanacak

13. Uluslararası İzmir Kukla Festivali başladı. 2007 yılından bu yana düzenlenen festivale bu yıl 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğu katılıyor.

Kukla festivalleri arasında uluslararası bir üne sahip olan İzmir Kukla Günleri, İtalya'nın Napoli kentinden gelen Teatri 35 adlı ekibin ünlü eserleri canlandırdığı 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunuyla başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle eşlik ettiği gösteride üç İtalyan sanatçı, sahneye serilmiş kumaşları kullanarak ünlü sanatçıların en çok bilinen tablolarına hayat verdi.

​“İzmir'i el ele bir kukla başkenti yapacağız”

Sabancı Kültür Sarayı'ndaki törenin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Selçuk Dinçer, geçen yıl 105 bin seyircinin izlediği gösterilerde, bu yıl 80 bin izleyiciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Dinçer, “12 yılda bu festivali dünyanın beğeniyle izlediği, gelip katılmak istediği bir festival haline getirdik. Dünyanın önemli kültür sanat başkentlerinden biri olacak olan İzmir'in kukla sanatı için de dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmasının kapısını araladık. Bu kapıdan hep beraber geçmemiz için önce bir okul, sonra bir kukla merkezi, bir kukla tiyatrosu, bir kukla müzesi gerekli. İzmir'i el ele bir kukla başkenti yapacağız" dedi.

17 Mart’a kadar sürecek olan festivale 24 ülkeden sanatçılar katılıyor. 42 kukla tiyatrosu topluluğu bütün İzmir’i adeta bir sahneye dönüştürecek. İzmir’in yedi farklı ilçesindeki 47 ayrı mekanda 44 gösteri 174 kez sahnelenecek. Gösterilerin önemli bir kısmı ücretsiz olacak. Festival boyunca sergiler ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. Festivalin bu yılki sloganı “Kuklayla daha iyi bir dünya.”

“Modern kukla, bir toplu sanat yapıtı”

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Selçuk Dinçer, Karagöz ve Hacivat gibi köklü bir kukla geleneği olmasına rağmen Türkiye’nin modern kukla sanatında çok da öne çıkamadığını söyledi. Dinçer “Modern kukla sanatı 40-50 yıl önce geleneksel kuklaların kabuk değiştirmesiyle ortaya çıktı. İpli kukla, el kuklası, sopalı kukla gibi bildiğimiz geleneksel formlara diğer sanat dallarının tekniklerini de katarak ‘toplu sanat yapıtı’ diyebileceğimiz bir forma dönüştü” diye konuştu.

Dinçer, İzmir Kukla Günleri’nin bir markaya dönüştüğünü belirtti ve İzmir’de hala bir kukla okulunun açılmamış olmasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Türkiye Sigarayla Mücadelenin Neresinde?Türkiye Sigarayla Mücadelenin Neresinde?
ABD'nin Batı Eyaletlerinde Şiddetli Fırtınalar Sellere Yol AçıyorABD'nin Batı Eyaletlerinde Şiddetli Fırtınalar Sellere Yol Açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterildi

Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir'deki gösterilerde izdiham! İlk geçici hükümet başkanının oğlu hayatını kaybetti

Sokaklar savaş alanına döndü!

DSG, 800'den fazla IŞİD militanını esir aldı

DSG, 800'den fazla IŞİD militanını esir aldı

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Nijerya'daki petrol boru hattında patlama: 50 kişi öldü

Boru hattında patlama: 50 kişi öldü

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Türkiye'yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Türkiye'yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.