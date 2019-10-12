Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da, Aykan Sağ (45), hayalini gerçekleştirerek kukla atölyesi kurdu. Aykan Sağ, 3 yıldır kendi yaptığı kuklaları oynatarak, kaybolmaya yüz tutan sanatı çocuklara sevdirmeye çalışıyor.

Bartın'da yaşayan 2 çocuk babası Aykan Sağ, yerel bir gazetede çalışırken, 29 yıldan bu yana da tiyatroyla bağını hiç koparmadı. Aykan Sağ, unutulmaya yüz tutan kukla sanatına yöneldi. Sevdiği işi yapmak isteyen Aykan Sağ, 2016 yılında işinden istifa ederek kukla atölyesi açtı. 3 yıldır kukla üretimi yapan Sağ, atölyede çocukları eğlendirmek ve gelişimlerini sağlamak için kukla üretiyor. Sağ, 50 metrekarelik atölyesinde şimdi Barış Manço’nun kuklasını yapmaya koyuldu. Masal kahramanları, film karakterlerinin de kuklasını yapan Sağ, şehir şehir gezerek, oyunlar oynuyor. Hacivat ile Karagöz oyununu da Ramazan aylarında ve festivallerde gösterime sunan Sağ, ‘Cancan’ ismini verdiği kukla ve 5 adet ipli kukla ile de müzikal gösteri yapıyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Aykan Sağ, “29 yıl tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliğini yaptım. Çocukluktan bu yana hep kuklalara karşı ilgim vardı. Bir gün karar verdim. İşimden istifa ettim. Sonra gece gündüz çalışarak, hayalimdeki kuklaları tek tek yaparak işimi oturtmaya başladım. Kuklalarının bütün tasarımlarını kostüm ve diğer gereksinimlerini hepsini ben hazırlayıp, son şeklini veriyorum. Sonra kuklalarımı festivallerde özel günlerde oynatıyorum. Ve çocuklarla olmaktan çok mutlu oluyorum.” dedi.

Unutulmaya yüz tutan sanatı yaşattığını ifade eden Sağ, “Hiç olmazsa unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı bir nebze de olsa yaşatırken, çocukların da zihninde yer etmiş oluyorum. Bu da beni sevindiriyor. Evimin geçimini tamamen bundan karşılıyorum. En çok mutlu olduğum işi yapıyorum. Bütün herkese de tavsiyem sevdiği işi yapsınlar.” diye konuştu.