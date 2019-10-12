HABER

Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

BARTIN'da, Aykan Sağ (45), hayalini gerçekleştirerek kukla atölyesi kurdu.

Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da, Aykan Sağ (45), hayalini gerçekleştirerek kukla atölyesi kurdu. Aykan Sağ, 3 yıldır kendi yaptığı kuklaları oynatarak, kaybolmaya yüz tutan sanatı çocuklara sevdirmeye çalışıyor.
Bartın'da yaşayan 2 çocuk babası Aykan Sağ, yerel bir gazetede çalışırken, 29 yıldan bu yana da tiyatroyla bağını hiç koparmadı. Aykan Sağ, unutulmaya yüz tutan kukla sanatına yöneldi. Sevdiği işi yapmak isteyen Aykan Sağ, 2016 yılında işinden istifa ederek kukla atölyesi açtı. 3 yıldır kukla üretimi yapan Sağ, atölyede çocukları eğlendirmek ve gelişimlerini sağlamak için kukla üretiyor. Sağ, 50 metrekarelik atölyesinde şimdi Barış Manço’nun kuklasını yapmaya koyuldu. Masal kahramanları, film karakterlerinin de kuklasını yapan Sağ, şehir şehir gezerek, oyunlar oynuyor. Hacivat ile Karagöz oyununu da Ramazan aylarında ve festivallerde gösterime sunan Sağ, ‘Cancan’ ismini verdiği kukla ve 5 adet ipli kukla ile de müzikal gösteri yapıyor.
Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Aykan Sağ, “29 yıl tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliğini yaptım. Çocukluktan bu yana hep kuklalara karşı ilgim vardı. Bir gün karar verdim. İşimden istifa ettim. Sonra gece gündüz çalışarak, hayalimdeki kuklaları tek tek yaparak işimi oturtmaya başladım. Kuklalarının bütün tasarımlarını kostüm ve diğer gereksinimlerini hepsini ben hazırlayıp, son şeklini veriyorum. Sonra kuklalarımı festivallerde özel günlerde oynatıyorum. Ve çocuklarla olmaktan çok mutlu oluyorum.” dedi.
Unutulmaya yüz tutan sanatı yaşattığını ifade eden Sağ, “Hiç olmazsa unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı bir nebze de olsa yaşatırken, çocukların da zihninde yer etmiş oluyorum. Bu da beni sevindiriyor. Evimin geçimini tamamen bundan karşılıyorum. En çok mutlu olduğum işi yapıyorum. Bütün herkese de tavsiyem sevdiği işi yapsınlar.” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyorKuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyorKuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyorKuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü günBarış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün
PKK’ya elaman kazandıran zanlı tutuklandıPKK’ya elaman kazandıran zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.