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Kuklalı Köşk 19 Nisan'da sinemalarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

TRT Çocuk ekranının çizgi dizisi Kuklalı Köşk'ün sinema filmi 19 Nisan'da vizyona girecek

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu TRT Çocuk ekranının çizgi dizisi Kuklalı Köşk'ün sinema filmi 19 Nisan'da vizyona girecek.

TRT Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanılan teknik altyapı ve teknoloji açısından Türkiye'deki ilkler arasına giren çocuk ve aile komedisi Kuklalı Köşk, gerçek karakterler ile animasyon karakterleri buluşturuyor.

Türkiye'de az sayıda örneği bulunan reel-animasyon sinemanın önemli yapımlarından olan film, canlı kuklalara sahip olup zengin olma hayalleri kuran bir grup arkadaşla, kuklaların başına gelen maceraları anlatıyor.

Filmin gerçek karakterlerini Kadir Çöpdemir, Serkan Şengül, Ali Uyandıran, Asena Tuğal gibi sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen oyuncuları üstleniyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mustafa H. Öztürk’ün yaptığı Kuklalı Köşk, arkadaşlık, iş birliği ve güven mesajlarıyla ön plana çıkıyor.

TRT Çocuk ekranının çizgi dizisi Kuklalı Köşk'ün sinema filmi, 19 Nisan'da vizyona girecek.

- Müşfik'in kuklalarının heyecan dolu macerası

Çocuklar kadar yetişkinlerin de keyifle izleyeceği filmin konusu ise şöyle:

"Örs Usta, Cebir, Şaklaban, Hokkabaz, Pehlivan ve Sultan asırlar önce oyulmuş kuklalardır. Bu kadar zaman sonra eski bir köşkte yaşayan Müşfik'in evinde bulurlar kendilerini. Müşfik bir kukla ustasıdır. Kuklaların sırrını çözmüş, onların aslında birer canlı kukla olduğunu keşfetmiştir. Onlarla birlikte yaşamaktadır. Bir akşam, Müşfik'in arkadaşlarının davetine katılmak için evden çıkması kuklaların hayatlarında hiç karşılaşmadıkları bir macera yaşamalarına neden olur. Behçet ve Riko adında iki kişi, hırsızlık yapmak için eve girerler. Kuklalar, Behçet ve Riko'ya karşı kendilerine emanet edilen köşkü korumak için mücadele etmeye başlarlar. Behçet ve Riko'nun ise canlı kuklalarla ilgili başka planları vardır."

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Kuklalı Köşk sinema filmi TRT Çocuk

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