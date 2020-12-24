'Kükreyen Yirmiler' geri mi dönecek?

Birçok insan salgın sona erdikten sonra neler yapacağını hayal ediyor, geleceğin daha umutlu olmasını arzu ediyor. 1918’den sonra 1920’lere hakim olan ve neredeyse 10 yıl süren kutlama havası, ve “kükreyen yirmiler” olarak bilinen dönem insanların büyük bir savaştan ve hastalıktan sağ kurtuluşlarını hiç olmadığı kadar görkemle kutlamasına yol açtı.
Twitter’dan paylaşılan ve viral olan bir posta gelen yanıtlar ortaya çıkmayı bekleyen çok fazla birikmiş enerji olduğunu gösteriyor.
“1918’den sonra neden kükreyen yirmilerin geldiği ve insanların neden dışarı çıkarken böylesine giyinmeye başladığı benim için netlik kazandı.”
1918’de, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından İspanyol Gribi adı verilen salgın tüm dünyayı kasıp kavurdu ve sayısız can aldı. Hastalığı durdurmak iki yıl sürdü ve iyileşme 1920’li yıllarda başladı. 20’li yılları takip eden 10 yıl boyunca modernizmle birlikte kültürel ve sanatsal gelişme de hızlandı. Böyle bir döneme Kükreyen Yirmiler denmesi boşuna değil. Bu dönem, bir kutlama dönemiydi. Uzun süren çaresizlik ve yas döneminin ardından gelen özgürlük ve neşe dönemiydi.
Amerika’da Kükreyen Yirmiler, caz müzikle ve ekonomik büyüme ile kendini gösterdi. Kadınlar önceki dönemlere göre daha az kısıtlanıyordu ve insanlardaki genel ruh hali özgürleşme şeklindeydi. Kükreyen Yirmiler, 1929’daki Büyük Buhran’a kadar devam etti.
İspanyol Gribi salgınıyla benzer bir şekilde, insanların dışarı çıkıp sosyalleşmesini ortadan kaldıran koronavirüs pandemisinin bir tür Kükreyen Yirmiler ortaya çıkarması muhtemel.
“Ayrıca arihimizin en kötü ırsak şiddet olaylarından bazısı yaşandı (Charleston, Longview, Washington, Chigaco, Knoxville, Elaine, Tulsa, Rosewood, vb) Bu sefer daha iyisni yapmayı umalım.”
Kükreyen Yirmiler tweeti binlerce yorum ve 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. İşte en ilgi çekici yorumlardan bazıları.
“Geçenlerde tam olarak bunu düşünüyordum. Umarım Büyük Buhran olmaz”
“Kızlar, Ağustos’tan beri durmadan iş başvurusu yapıyorum ve biri bile dönmedi. Yalnızca bir ay daha kira ödeyecek param kaldı. Ailem de bana yardımcı olamaz, çünkü babam Mart’tan beri çalışmıyor. Bu Büyük Buhran’dır”
Bazıları ise Kükreyen Yirmiler’in gösterişli giysilerinin ve kültürünün geri dönmesini heyecanla bekliyor.
“2 gün önce angarya işlerimi yaparken böyle giyindim. Kendi kükreyen yirmilerimi başlatmaya karar verdim.”
“Sabah 8’de alışverişe giderken böyle giyindim”
“Geçen hafta mağazaya gittim ve çok heyecanlıydım. Partiye gider gibi giyindim. 2 kişi gördüm. Bunun bitmesini ve dışarı ekstra çok çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum”