'Kükreyen Yirmiler' geri mi dönecek?

Birçok insan salgın sona erdikten sonra neler yapacağını hayal ediyor, geleceğin daha umutlu olmasını arzu ediyor. 1918’den sonra 1920’lere hakim olan ve neredeyse 10 yıl süren kutlama havası, ve “kükreyen yirmiler” olarak bilinen dönem insanların büyük bir savaştan ve hastalıktan sağ kurtuluşlarını hiç olmadığı kadar görkemle kutlamasına yol açtı.

Twitter’dan paylaşılan ve viral olan bir posta gelen yanıtlar ortaya çıkmayı bekleyen çok fazla birikmiş enerji olduğunu gösteriyor.

Twitter’da bir kullanıcı kısa süre önce salgın sonrası 20’li yılların günümüzdeki karşılığına dair bir tartışma başlattı

“1918’den sonra neden kükreyen yirmilerin geldiği ve insanların neden dışarı çıkarken böylesine giyinmeye başladığı benim için netlik kazandı.”

Yüzyıl önce, dünyayı kasıp kavuran bir salgının arından müthiş dinamik bir dönem yaşandı

1918’de, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından İspanyol Gribi adı verilen salgın tüm dünyayı kasıp kavurdu ve sayısız can aldı. Hastalığı durdurmak iki yıl sürdü ve iyileşme 1920’li yıllarda başladı. 20’li yılları takip eden 10 yıl boyunca modernizmle birlikte kültürel ve sanatsal gelişme de hızlandı. Böyle bir döneme Kükreyen Yirmiler denmesi boşuna değil. Bu dönem, bir kutlama dönemiydi. Uzun süren çaresizlik ve yas döneminin ardından gelen özgürlük ve neşe dönemiydi.