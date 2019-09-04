Kükürtlü suda şifa arıyorlar

Girenlerin kas ağrılarını giderdiğine inanılan sudan çıkıldığında duş alınmadığı takdirde, vücut 4- 5 saat serin ve rahat kalabiliyor. Suyun ayrıca birçok hastalığa da iyi geldiği belirtiliyor. Suyun, güneş yanıklarını, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ettiği ve mantar hastalıklarını iyileştirdiği belirtiliyor. Suyun yakınındaki çamurun da birçok cilt hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Soğuk suya gelenler, burada çamur banyosu da yapıyor. Su kaynağında 1000 yıllık, Bizanslılardan kalan dar ve derin havuz bulunuyor. Özellikle çocuklar ve gençler buradaki havuza atlıyor.

Demre'ye gelenler, Çayağzı Limanı yolunun sağından ve solundan fışkıran buz gibi kükürtlü suyla karşılaşıyor. Yolun sağında ve solunda akan iki derenin suyun sıcaklığı, yaz- kış 12- 13 derece oluyor. Demreliler ve ilçeye tatile gelenler, sıcaktan bunalınca soluğu burada alıyor. Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alan soğuk suya girenlerin vücudu dinleniyor.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde oturanlar ve tatile gelenler, yaz- kış buz gibi suda serinlemek için Çayağzı Limanı üzerindeki kükürtlü su kaynaklarını tercih ediyor. Çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan suya girenler, şifa da arıyor.

Havuzlar ve sular, Demre Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) ortak projesiyle 3 yıl önce yeniden düzenlendi. Bölgede bu sezon öncesi Demre Belediyesi tarafından dinlenme tesisleri yenilendi.

Öte yandan aynı bölgede yolun solunda ise 'burguç' adı verilen kayadan fışkıran ve şifalı olduğuna inanılan sular bulunuyor. Bu suyun açken içildiği zaman bağırsakları temizlediği, mide hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

'ÇIKMAK İSTEMİYORSUNUZ'

Bölgeye gezmeye gelen Ali Keskin, "Ankara'dan ilk defa Demre'ye soğuk suya geldim. Harika bir yer. Soğuk suya girdiğiniz zaman vücut dinleniyor. Artı bu çamurun da cilt hastalıklarına, ağrılara, sızılara iyi geldiği söyleniyor. Soğuk suya girdiğiniz zaman çıkmak istemiyorsunuz. Harika bir yer" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Nuray Malcanlı Alparslan ise "Demre'ye ilk defa geliyorum. Bu soğuk suya da ilk defa giriyorum. Burası çok güzel. Ben bu suya bayıldım. İnsanı çok mutlu ve huzurlu hissettiren bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Mükemmel bir yer" dedi.

Yasin Avcı da "Suyumuz kükürtlü ve soğuktur, rahatlatıcıdır. Güneş yanıklarına, sinek ısırmalarına çok iyi gelir. Bu yaz sıcağında gelip serinlemenizi bekleriz. Keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik" diye konuştu.

İsmail Can Uyar ise "Suyumuz çok güzel ve şifalıdır. Suya girdiğinizde sıcaklığı hissetmezsiniz. Vücudunuzu dinlendirir. Sudan çıktıktan sonra duş almazsanız vücudunuz 4-5 saat serin kalır" dedi.

