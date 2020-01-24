Kül dağındaki gölet, fotoğrafçılara doğal fon oluyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde elektrik üretimi için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıklarının suyla karıştırılarak, boşaltıldığı bölgede oluşan gölet, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Sağlık açısından girilmesi tehlikeli olan, mavi ve turkuaz rengiyle görenlerin hayran kaldığı 'kül göleti', havadan drone ile görüntülendi.

Yatağan'da 38 yıldır faaliyet gösteren termik santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıkları, santrale yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kapubağ Mahallesi kırsalına dökülüyor. Yöre halkının 'kül dağı' olarak nitelediği, atık dökülen sahada yıllardır yağmur sularının birikmesiyle büyük gölet oluştu. Sağlık açısından tehlike oluşturması nedeniyle belediyece etrafına uyarı levhaları dikilen gölet, gün ışığına göre farklı saatlerde büründüğü mavi, yeşil ve turkuaz renklerle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Kültür turizmine katkı sağladıklarını belirten Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Murat Günay, "Burada bir gölet olduğunu biliyorduk. Daha önce hiç gelmedik. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Fotoğraf çekmek isteyenler için güzel bir yer. Sabahın ilk anlarından beri burada fotoğraf çekiyoruz. Göletteki suya zararlı olması nedeniyle dokunmadık. Yatağan termik santralinin külleri buraya dökülüyor. Dernek olarak etkinlikler düzenliyoruz. İlginç yerlere fotoğraf turları düzenliyoruz. Kültür turizmine katkı sağladığımızı düşünüyorum. Ses getirecek güzel organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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