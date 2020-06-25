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’Kul hakkı yedim’ deyip intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2020 07:04 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi köprü üzerinden Seyhan Nehrine atlayıp intihar edeceği sırada, polis ekipleri şahsı tutarak kurtardı. Köprüden nehre atlamak isteyen şahıs polislere ‘kul hakkı yedim’ bu yüzden intihar edeceğim dediği öğrenildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Seyhan Viyadüğünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar köprü üzerinden nehre atlamak üzere olan bir kişi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri intihar girişiminde bulunan Bayram D. (37) yanına gelerek şahsı ikna etme çalışmalarına başladı. Olay mahalline gönderilen uzlaştırmacı polis memuru ise yaklaşık 1 saat boyunca Bayram D. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Viyadükten nehre atlamakta kararlı olan Bayram D. polis ekipleri tarafından yakalanıp demir korkulukların öbür tarafına çekildi. Bayram D. ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi’ne götürüldü.

Öte yandan, Bayram D.’in polislere ‘kul hakkı yedim’ bu nedenle intihar edeceğim dediği öğrenildi.

(İHA)

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